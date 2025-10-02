"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعدما وثّق مشادة كلامية بين سيدتين في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تبادلتا خلالها تهديدات باستخدام أعمال الدجل والشعوذة.

هجيب شيخ يا نور يتوضى باللبن في الحمام ويكرهك في روحك وأخليكي تمشي

يُظهر الفيديو السيدة الأولى وتُدعى سناء (34 عامًا – ربة منزل) وهي توجه تهديدًا إلى زوجة شقيقها، قائلة: "هجيب شيخ يا نور يتوضى باللبن في الحمام ويكرهك في روحك وأخليكي تمشي تشدي في شعرك"، فيما ردت عليها الأخرى وتُدعى نورهان (27 عامًا – ربة منزل) بقولها: "هتعملي ليا أعمال عشان مش أجيب الولد يا سناء".

تحرك مديرية أمن الشرقية

عقب تداول الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية فحص المقطع لتحديد أطرافه وظروف الواقعة ومكان تصويره، حيث جرى التوصل إلى السيدتين وضبطهما، رغم عدم تحرير أي محاضر من جانبهما، وتمت إحالتهما للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصل للحبس.. قانوني يكشف عقوبة ممارسة الدجل وأعمال السحر

وقال محمد ميزار: إن المادة 160 من قانون العقوبات تصدت لجريمة نبش القبور وانتهاك حرمتها، بداعي تطهيرها من أعمال السحر.

وأضاف ميزار: أما فيما يتعلق بأعمال الدجل والشعوذة فتندرج عقوبتها تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

وأوضح الخبير القانوني، أن هناك مطالب مشروعة لإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادًا إلى نص المادة الثانية من الدستور، وبنص خاص متحررًا من نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب.

وقال: "بعد تزايد حالات مايعرف بحملات تطهير المقابر والتي تسفر عن صور ومتعلقات لأشخاص كتب عليها بالفاظ واضحة الموت والفراق والأمراض والدمار.. ولا نعلم قطعيًّا بالثبوت أو النفي عما إذا كان هؤلاء الاشخاص المعنيين بهذا قد أصابهم شيء من هذا القبيل من عدمه.. وبالرغم من تناول القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لهذا الأمر وعن قصص سيدنا موسى وفرعون ما يؤكد على وجود السحرة والسحر وانتشار هذه الظاهرة، إلا إن القانون يقف بعيدا عنها، معتبرا إياها من قبيل الدجل والشعوذة وتخضع لجرائم النصب".

وتابع: “فكما أن هناك دجل وشعوذة هناك من يتقن فنون السحر ويحدث بها آثار، ولما كانت تلك الجريمة ذات طبيعة خفية وغير حسية وتقوم على أمور غامضة يصعب تحديد أثر الفعل فيها والنتيجة التي أحدثها الفعل.. إلا أن الأمر قد تشكل فيه لجان من علماء الدين والأزهر وكذلك الكنيسة حيث إن النص الحالي والمتعلق بالنصب هو في ذاته لا يقر ولا يعترف بالسحر ولا السحرة”.

