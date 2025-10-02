مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

يزداد بحث الكثيرين يوميا عن الأدعية القصيرة لسهولة حفظها وترديدها، كون الدعاء من أفضل الأعمال التي يمكن أن يواظب عليها الإنسان بشكل يومي، خاصة إن كانت قصيرة ويمكن ذكرها في دعاء الصباح، وبدء اليوم بالأذكار والصلاة على النبي كونها من الأعمال المستحبة.

وهنا نقدم مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكن حفظها والدعاء بها يوميًا، لضمان يوم جديد مبارك فيه، حيث يُستحب الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقت وحين.

من فضائل الدعاء:

الدعاء عبادة: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ". [رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني].

الدعاءُ طاعةٌ لله، وامتثال لأمره: قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: 60].

الدعاء أكرم شيء على الله تعالى: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ". [رواه أحمد والبخاري، وابن ماجة، والترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي].

الدعاء سبب لدفع غضب الله: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ". [رواه الترمذيُّ، وابن ماجةَ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني].

الدعاء سلامة من العجز: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الدُّعَاءِ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ". [رواه ابن حبان وصححه الألباني].

الدعاء سبب لرفع البلاء: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ". [رواه الترمذي وحسنه الألباني ].

الداعي في معية الله: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يقول الله عز وجل: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي". [رواه مسلم].

أركان الدعاء المستجاب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.

ومن خلال هذا الحديث هناك ثلاثة أركان كان بسببها إجابة الدعاء.

الركن الأول: التوحيد (لا إله إلا أنت)

الركن الثاني: تنزيه الله (سبحانك)

الركن الثالث: الاعتراف بالذنب (إني كنت من الظالمين)

فإذا عزمت في الدعاء فابدأ بتوحيد الله والثناء عليه وتنزيهه والاعتراف بالذنب ثم اشرع في دعائك.

دعاء الصباح

دعاء الصباح يعتبر واحدًا من أذكار المسلم، وهو من الأعمال المستحبة في الصباح لأنه ذكر لله تعالى، فعن أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قال حين يُصبح أو يُمسي اللهم إني أصبحتُ أُشهدك، وأُشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأنَّ محمدًا عبدك ورسولك، أعتق اللهُ رُبْعَه من النار، فمَن قالها مرتين أعتق اللهُ نصفَه، ومَن قالها ثلاثًا أعتق اللهُ ثلاثةَ أرباعه، فإن قالها أربعًا أعتقه اللهُ من النار".

لهذا نقدم لك مجموعة من أدعية الصباح التي يمكن تكرارها في بداية اليوم، لعل أهمها ما يلي:

دعاء الصباح قصير

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون" رواه البخاري.. وفيما يلي نكتب أهم صيغ الدعاء في الصباح:

دعاء صباحي قصير

"اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده". "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". "رضيتُ باللهِ ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا". "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السماء، وهو السميع العليم". "حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم". "اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا". "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق". "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال". "يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد". "اللهم إنا نعوذُ بك من أن نُشرِكَ بك شيئًا نعلَمُه، ونستغفرك لما لا نعلمُه". "ربي عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت". "اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين". "أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه".

