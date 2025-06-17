محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث أوجه التعاون (صور)

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير سوريش كي ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمشاركة في ورشة العمل التعريفية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لليوجا، تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر والهند.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والسيد براكاش كومار شودري المستشار الثقافي للسفارة الهندية بالقاهرة، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

ورحب محافظ أسيوط بالسفير الهندي، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين الشعبين، ومؤكدًا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في الثقافة والتعليم والسياحة والصناعة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التكامل التنموي مع الدول الصديقة.

الدور الريادي الذي تلعبه الهند في نشر ثقافة اليوجا عالميًا

وأشاد محافظ أسيوط بالدور الريادي الذي تلعبه الهند في نشر ثقافة اليوجا عالميًا، مؤكدًا أن استضافة أسيوط لهذه المناسبة الدولية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الوعي بأساليب الحياة الصحية والتوازن النفسي والجسدي، مقترحًا إقامة مركز عالمي لليوجا بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة تدعم التبادل الثقافي والرياضي.

كما استعرض اللواء هشام أبوالنصر المقومات الفريدة التي تتمتع بها محافظة أسيوط، من بيئات طبيعية متنوعة، ومواقع أثرية وسياحية متميزة، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

استعداد محافظة أسيوط لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية

وأكد محافظ أسيوط استعداد المحافظة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الجانب الهندي، ومقترحًا تنظيم لقاء موسع مع ممثلي الشركات الهندية لعرض فرص الاستثمار المتاحة ويكون اللقاء على أرض أسيوط لمشاهدة الفرص والمميزات النسبية على الطبيعة.

ومن جانبه، أعرب السفير سوريش كي ريدي عن سعادته البالغة بزيارة محافظة أسيوط، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وثراء الإرث الحضاري والثقافي الذي لمسه خلال زيارته، مؤكدًا أن اختيار أسيوط ضمن محافظات احتفالات اليوم العالمي لليوجا يعكس حرص الحكومة الهندية على تعزيز التواصل مع مختلف مناطق مصر، ونشر الوعي بأهمية رياضة اليوجا كوسيلة للصحة والتقارب الإنساني.

وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم التعاون في عدد من القطاعات التنموية، على رأسها الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تغذي الصناعات الكبرى، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والأدوات الطبية، بالإضافة إلى فرص الشراكة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة وتصدير الزراعات التي تتميز بها المحافظة ومنها الرمان والنباتات العطرية والطبية بما يخدم جهود التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية والتقدير المتبادل، ومن المقرر أن يشارك السفير الهندي في ورشة العمل التعريفية برياضة اليوجا، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لليوجا التي تستضيفها جامعة أسيوط، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، وطلاب الجامعة، وممثلي المجتمع المدني.

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