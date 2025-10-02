حكام مباريات الجمعة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات غدًا الجمعة ضمن افتتاح منافسات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

مباراة سموحة ضد الإسماعيلي

مباراة سموحة ضد الإسماعيلي تنطلق عند الساعة 8:00 مساءً على إستاد برج العرب.

المباراة يديرها محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد عاطف الزناري مساعد أول ومحمد محمود لطفي مساعد ثاني وأحمد حمدي حكمًا رابعًا وحسام عزب حجاج حكمًا لتقنية الفيديو ومحمد أيمن حكم مساعد لتقنية الفيديو.

مباراة الاتحاد ضد المقاولون

تنطلق مباراة الاتحاد ضد المقاولون العرب عند الساعة 8:00 مساءً على إستاد الإسكندرية

المباراة يديرها أحمد الغندور حكمًا للساحة ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب مساعد أول ومحمد فاروق مساعد ثاني ووليد عبد الرازق حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكمًا لتقنية الفيديو ومحمد العيوطي حكم مساعد لتقنية الفيديو.

مباراة البنك الأهلي ضد المصري

تنطلق مباراة البنك الأهلي ضد المصري في الساعة 8:00 على إستاد السويس الجديد.

المباراة يديرها محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كل من خالد حسين مساعد أول وهاني خيري مساعد ثاني وجلال أحمد حكمًا رابعًا ووائل فرحان حكمًا لتقنية الفيديو ومحمود أبو الرجال حكم مساعد لتقنية الفيديو.

