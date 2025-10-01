أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري، وذلك طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.
 

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية 

إيقاف محمد سالم علي عبد القادر، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
إيقاف لؤي وائل محمد ضياء الدين، لاعب فريق المقاولون العرب، لمدة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف سيف حسن عبد المنعم، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة زد إف سي وحرس الحدود

إيقاف أحمد سيد عبد النبي، لاعب فريق زد إف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد أشرف محمد توفيق، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

 

مباراة المصري وبتروجيت 

إيقاف بنهور موجيشا، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد سيد محمد مخلوف، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف نبيل بن عمر الكوكي، المدير الفني لفريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة طلائع الجيش وبيراميدز

إيقاف إسلام السعيد عبد المقصود محارب، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة مباراة مودرن سبورت وفاركو 

إيقاف هاني علي عبد الله محمد، مدرب مساعد فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد للاعتراض.

إيقاف جابر كامل جابر، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث كما تم توقيع عقوبة عليه بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات وغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه اللاعبين.

إيقاف محمود السيد علي، مدرب حراس مرمى فريق فاركو، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد للاعتراض.

 

مباراة وادي دجلة وسموحة 

إيقاف سمير فكري محمد أحمد، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا 

إيقاف محمود السيد محمد علي حسونة، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة الأهلي والزمالك

إيقاف محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبدالله السعيد، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

