الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل الجيش الرواندي وبيراميدز سلبيا في الشوط الأول بدوري أبطال أفريقيا

تعادل الجيش الرواندي
تعادل الجيش الرواندي وبيراميدز

تعادل فريقا بيراميدز والجيش الرواندي سلبيا في الشوط الأول على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

 

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وبدأت المباراة بهجمة لصالح بيراميدز تصدى لها دفاع الجيش الرواندي وخرجت ركنية لصالح بيراميد
 ثم ضربة ثابتة لصالح الجيش الرواندي أرسلت داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع بيراميدز أعقبها عرضية من الجانب الأيسر لبيراميدز وصلت عند الشيبي أرسلها عرضية تصدى لها دفاع الجيش الرواندي
كما أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب بيراميدز بلاتي توريه

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي على قناة أون سبورت 1. 

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

يدير مباراة الذهاب طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز باه، ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى. 

قميص بيراميدز

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراته اليوم أمام الجيش الرواندي بقميصه الثاني الجديد والذي يظهر لأول مرة هذا الموسم.

ويأتي القميص الثاني للفريق السماوي المصمم من جانب إحدى الشركات العالمية باللون الأخضر والذي يظهر لأول مرة مع بطل أفريقيا.

منافس بيراميدز

المتأهل من مواجهة بيراميدز حامل اللقب والجيش الرواندي يواجه بالدور التالي فريق التأمين الإثيوبي الذي صعد إلى دور الـ32  بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق التأمين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إنه توج بلقب الدوري الإثيوبي الموسم الماضي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز الجيش الرواندي وبيراميدز بيراميدز والجيش الرواندي بيراميدز الجيش الرواندي

مواد متعلقة

سر العودة، لماذا تراجع الخطيب وقرر خوض انتخابات الأهلي؟

الخطيب: الأهلي وجهتي الأولى ومصدر سعادتي على مدار 55 عامًا

تأثرت بمشاعر الجماهير، الخطيب يصدر بيانا رسميا بشأن ترشحه في انتخابات الأهلي

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يهاجم الجيش الرواندي بـ ماييلي وإيفرتون

بيراميدز يصل ملعب كيجالي لمواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا (صور)

بيراميدز يخوض مباراة الجيش الرواندي بقميصه الثاني (صور)

يورتشيتش يلقي محاضرة بالفيديو للاعبي بيراميدز قبل مغادرة فندق الإقامة

بيراميدز يغادر فندق الإقامة لمواجهة الجيش الرواندي

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

مدبولي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ماييلي يتقدم بهدف لـ بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعر الطويل في منام المتزوجة وعلاقته بزيادة الرزق

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads