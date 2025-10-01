تعادل الجيش الرواندي وبيراميدز سلبيا في الشوط الأول بدوري أبطال أفريقيا

تعادل فريقا بيراميدز والجيش الرواندي سلبيا في الشوط الأول على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وبدأت المباراة بهجمة لصالح بيراميدز تصدى لها دفاع الجيش الرواندي وخرجت ركنية لصالح بيراميد

ثم ضربة ثابتة لصالح الجيش الرواندي أرسلت داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع بيراميدز أعقبها عرضية من الجانب الأيسر لبيراميدز وصلت عند الشيبي أرسلها عرضية تصدى لها دفاع الجيش الرواندي

كما أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب بيراميدز بلاتي توريه

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي على قناة أون سبورت 1.

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

يدير مباراة الذهاب طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز باه، ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى.

قميص بيراميدز

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراته اليوم أمام الجيش الرواندي بقميصه الثاني الجديد والذي يظهر لأول مرة هذا الموسم.

ويأتي القميص الثاني للفريق السماوي المصمم من جانب إحدى الشركات العالمية باللون الأخضر والذي يظهر لأول مرة مع بطل أفريقيا.

منافس بيراميدز

المتأهل من مواجهة بيراميدز حامل اللقب والجيش الرواندي يواجه بالدور التالي فريق التأمين الإثيوبي الذي صعد إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق التأمين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إنه توج بلقب الدوري الإثيوبي الموسم الماضي.

