الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بنها: لا ضغوط على الطلاب وكلية علوم الرياضة بصدد إنشاء أكاديمية للسباحة

كلية علوم الرياضة
كلية علوم الرياضة جامعة بنها، فيتو

أكد الدكتور أسامة صلاح فؤاد، عميد كلية علوم الرياضة بـجامعة بنها، أن الكلية حريصة على مصلحة أبنائها الطلاب والطالبات، مشددًا على أن إدارة الكلية لم تصدر أي توجيه بإلزام الطلاب بتلقي تدريبات أو دروس سباحة في أماكن بعينها خارج الجامعة، موضحًا أن أي ادعاءات بخلاف ذلك عارية تمامًا من الصحة.

رئيس جامعة بنها: تحويل أفكار الطلاب إلى مشاريع عمل خارج الصندوق

بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "شبرا – بنها" الحر

جامعة بنها: لا ضغوط على الطلاب وكلية علوم الرياضة بصدد إنشاء أكاديمية للسباحة

وأوضح عميد الكلية أن جامعة بنها تعمل حاليًّا على إنشاء أكاديمية متخصصة لتعليم السباحة داخل حمام السباحة بفرع الجامعة بمشتهر، والتي ستكون الجهة الرسمية والمعتمدة لتدريب الطلاب وفق أحدث البرامج.

وأضاف أن أي توجيهات أو ضغوط يتعرض لها الطلاب من أي شخص، سواء كان من أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم، لإجبارهم على الالتحاق بأماكن خارجية لتعليم السباحة، هي تصرفات فردية غير مقبولة، والكلية غير مسئولة عنها.

ودعا "فؤاد" جميع الطلاب والطالبات إلى التوجه مباشرة إلى إدارة الكلية في حال تعرضهم لأي ضغوط أو ممارسات من هذا النوع، مؤكدًا أن الكلية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز يثبت وقوعه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية علوم الرياضة بنها جامعة بنها القليوبية اخبار القليوبية

مواد متعلقة

القبض على صاحب محل بالعبور لبيعه أجهزة "ريسيفر" بدون ترخيص في القليوبية

بسبب دراجة نارية، حبس طالب قتل صديقه بـ"خرطوش" في القليوبية

تعليم القليوبية: غلق باب التقديم لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا

الأكثر قراءة

ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

بدء تأثر خدمات الاتصالات في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى وهذا موعد عودتها إلى طبيعتها

بهدفين لا أجمل ولا أروع، المغرب يضرب البرازيل ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب (فيديو)

شكوى أم عفو، رد مفاجئ من والد خوان ألفينا بعد سخرية حسين الشحات من نجله (فيديو)

أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads