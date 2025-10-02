أكد الدكتور أسامة صلاح فؤاد، عميد كلية علوم الرياضة بـجامعة بنها، أن الكلية حريصة على مصلحة أبنائها الطلاب والطالبات، مشددًا على أن إدارة الكلية لم تصدر أي توجيه بإلزام الطلاب بتلقي تدريبات أو دروس سباحة في أماكن بعينها خارج الجامعة، موضحًا أن أي ادعاءات بخلاف ذلك عارية تمامًا من الصحة.

جامعة بنها: لا ضغوط على الطلاب وكلية علوم الرياضة بصدد إنشاء أكاديمية للسباحة

وأوضح عميد الكلية أن جامعة بنها تعمل حاليًّا على إنشاء أكاديمية متخصصة لتعليم السباحة داخل حمام السباحة بفرع الجامعة بمشتهر، والتي ستكون الجهة الرسمية والمعتمدة لتدريب الطلاب وفق أحدث البرامج.

وأضاف أن أي توجيهات أو ضغوط يتعرض لها الطلاب من أي شخص، سواء كان من أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم، لإجبارهم على الالتحاق بأماكن خارجية لتعليم السباحة، هي تصرفات فردية غير مقبولة، والكلية غير مسئولة عنها.

ودعا "فؤاد" جميع الطلاب والطالبات إلى التوجه مباشرة إلى إدارة الكلية في حال تعرضهم لأي ضغوط أو ممارسات من هذا النوع، مؤكدًا أن الكلية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز يثبت وقوعه.

