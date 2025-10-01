الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بنها تحصد الفئة الفضية بمسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فوز الجامعة بجائزة الفئة الفضية ضمن مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية" للعام الجامعي 2024/2025م والتي أعلنت نتيجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية المختلفة، داعيا الطلاب الجدد والقدامى بالمشاركة بفعالية في الأنشطة الطلابية خلال هذا العام لما تمثله من دور فى صقل مهارات وخبرات الطلاب وبناء شخصياتهم.

 

وأكد "الجيزاوي" أن فوز الجامعة بالجائزة الفضية يعد تأكيدا على ما تقدمه الجامعة من جهود متواصلة للارتقاء 
بالعملية التعليمية والأنشطة الطلابية وتنمية الجوانب التي تعمل على صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم وإعداد جيل قادر علي تحمل المسئولية وبناء وطنه.
من جانبها، قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث: إن فوز جامعة بنها بهذه الجائزة جاء نتيجة لاهتمامها البالغ بتنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية المتنوعة على مدار العام الجامعي والمسابقات المختلفة، وجهودها المستمرة في ترسيخ ثقافة النشاط الطلابي كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وحرصها علي توفير بيئة مناسبة لإبراز طاقاتهم ومواهبهم.

