اقتصاد

بدء تأثر خدمات الاتصالات في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى وهذا موعد عودتها إلى طبيعتها

بدأت منذ قليل أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير وهو ما يتبعه تأثر بعض خدمات الاتصالات، سواء خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت المنزلي، في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى خلال الفترة من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، يوم الخميس 2 أكتوبر وذلك وفقا لما اكدهالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

 

نقل مسارات بعض الكوابل  

أكد الجهاز إن ذلك يأتي في إطار أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، والتي تستلزم نقل مسارات بعض كوابل الألياف الضوئية الخاصة بشبكة التراسل الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، والمستخدمة في ربط شبكتها إضافة إلى شبكات المحمول (فودافون، أورنج، إي آند، وي).


أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه من المتوقع أن يترتب على هذه الأعمال تأثر بعض خدمات الاتصالات، سواء خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت المنزلي، في عدد من مناطق محيط القاهرة الكبرى، وذلك خلال الفترة من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

فرق الصيانة بالمصرية للاتصالات 


وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتابع على مدار الساعة مع فرق الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لضمان سرعة الانتهاء من أعمال النقل وعودة الخدمات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتذار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن أي إزعاج قد يطرأ خلال فترة الأعمال.

