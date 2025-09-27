تنظيم الاتصالات: تصنيع 6 ملايين هاتف محلي لشركات عالمية منذ بداية العام

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن السوق المصري يشهد زيادة ملحوظة في تصنيع الهواتف المحمولة العالمية داخل البلاد، مشيرًا إلى أن السوق يستهلك أكثر من 25 مليون هاتف سنويًا، 90% منها مستورد من الخارج.

وأوضح أن 14 مصنعًا محليًا تصنع الهواتف المحمولة الآن بنفس جودة التصنيع العالمي، معفاة من الرسوم الجمركية، ما يدعم الصناعة المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

قواعد إدخال الهواتف المستوردة لا تزال ثابتة

وأشار إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن ما يتم تداوله عن إعفاء حاملي الجوازات المصرية من الرسوم الجمركية لـ الهواتف المستوردة ليس جديدًا.

وأوضح أن القواعد منذ بداية العام تسمح لكل مواطن مصري عائد من الخارج بإدخال هاتف واحد شخصي معفى من الرسوم، ويجب تسجيله لدى دائرة الجمارك بالمطار.

الهواتف الإضافية والرسوم الجمركية

وأشار إلى أن أي هواتف إضافية تُفرض عليها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، ويمكن دفعها عبر تطبيق الهاتف خلال فترة سماح تصل إلى 90 يومًا.

الهدف دعم الصناعة المحلية وتقليل الأسعار

وأكد المهندس إبراهيم أن الهدف من هذه المنظومة هو تشجيع الصناعة المحلية، خاصة بعد تصنيع أكثر من 6 ملايين هاتف محلي منذ بداية العام، مع الحفاظ على جودة الأجهزة المستوردة، مشددًا على أن هذه الخطوة تساعد في خفض أسعار الهواتف في السوق المحلي وتحفيز المواطنين على شراء الأجهزة المصنعة في مصر.

التزام المواطنين بالقواعد لضمان تنظيم السوق

وشدد على ضرورة التزام جميع المتعاملين بالقواعد، مشيرًا إلى أن أي محاولة للتجاوز ستُكتشف عبر طرق فنية متعددة، لضمان تنظيم السوق وحماية المستهلك.

