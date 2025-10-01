دوري أبطال آسيا 2، الزوراء العراقي يسقط بثنائية نظيفة أمام النصر السعودي

دوري أبطال آسيا 2، إنتهت مباراة الزوراء العراقي أمام ضيفه النصر السعودي بفوز الأخير بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي استاد الزوراء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2

سجل هدفي الفوز لصالح النصر عبدالله الخيبري وجواز فيليكس

و أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيلة فريقه لمواجهة الزوراء العراقي، التي تقام علي ملعب الأخير في الجولة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال آسيا 2

تشكيل النصر السعودي أمام الزوراء

دخل فريق النصر السعودي مباراته أمام الزوراء العراقي بتشكيل مكون من:

حاسة المرمى: بينتو ماتياس

نواف باشا - عبد الإله العمري - أميرة مارتينيز - سلطان الغنام - مارسيلو بروزوفيتش - أنجيلو جابرييل - جواو فيليكس - ساديو ماني - أيمن يحيي - كينجيسلي كومان.

غياب رونالدو عن تشكيلة النصر

تشهد المباراة غياب الأسطورة كريستيانو رونالدو للراحة وعدم تعرضه للإصابة بسبب تقدمه في العمر حسبما ذكر خورخي جيسوس المدير الفني للنصر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وكان النصر افتتح مبارياته بدوري أبطال آسيا 2 بالفوز على استقلال دوشنبه بخماسية دون رد فيما افتتح الزوراء مبارياته بالفوز على جوا الهندي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالهند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.