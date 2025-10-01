الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال آسيا 2، الزوراء العراقي يسقط بثنائية نظيفة أمام النصر السعودي

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

دوري أبطال آسيا 2، إنتهت مباراة الزوراء العراقي أمام ضيفه النصر السعودي بفوز الأخير بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي استاد الزوراء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2

سجل هدفي الفوز لصالح النصر عبدالله الخيبري وجواز فيليكس 

و أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيلة فريقه لمواجهة الزوراء العراقي، التي تقام علي ملعب الأخير في الجولة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال آسيا 2

 

تشكيل النصر السعودي أمام الزوراء 

دخل فريق النصر السعودي مباراته أمام الزوراء العراقي بتشكيل مكون من: 

حاسة المرمى: بينتو ماتياس

نواف باشا - عبد الإله العمري - أميرة مارتينيز - سلطان الغنام - مارسيلو بروزوفيتش - أنجيلو جابرييل - جواو فيليكس - ساديو ماني - أيمن يحيي - كينجيسلي كومان.

غياب رونالدو عن تشكيلة النصر 

تشهد المباراة غياب الأسطورة كريستيانو رونالدو للراحة وعدم تعرضه للإصابة بسبب تقدمه في العمر حسبما ذكر خورخي جيسوس المدير الفني للنصر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وكان النصر افتتح مبارياته بدوري أبطال آسيا 2 بالفوز على استقلال دوشنبه بخماسية دون رد فيما افتتح الزوراء مبارياته بالفوز على جوا الهندي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالهند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أسيا 2 النصر السعودي الزوراء العراقي الزوراء العراقي ضد النصر السعودي جورجى جيسوس كريستيانو رونالدو

مواد متعلقة

جيسوس يعلن تشكيل النصر السعودي لمواجهة الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا

الهلال السعودي يفوز على ناساف الأوزبكي 2/3 في دوري أبطال آسيا للنخبة

رونالدو يقود النصر للفوز علي اتحاد جدة 0/2 في الدوري السعودي (فيديو)

النصر السعودي يستهدف نجم مانشستر سيتي بطلب من جيسوس

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

يوفنتوس يفلت من خسارة مذهلة أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يتقدم بهدف أمام أتليتك بلباو بالشوط الأول

أرسنال يفوز على أولمبياكوس 0/2 في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، باريس يخطف فوزا قاتلا أمام برشلونة في الجولة الثانية

ترقب بالشارع المصري لموعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

في غياب مرموش، موناكو يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads