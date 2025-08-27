الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر السعودي يستهدف نجم مانشستر سيتي بطلب من جيسوس

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، عن رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع حارس مانشستر سيتي، الدولي البرازيلي إيدرسون مورايس، بطلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وكان جيسوس قد تعاقد مع مواطنه جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي أيضا، مطلع الموسم الماضي، عندما كان مدربًا لنادي الهلال.

 

جيسوس ليس مقتنعا بالحارس بينتو ويريد إيدرسون 

وبحسب النسخة البرازيلية من شبكة "ESPN"، فإن جيسوس ليس مقتنعًا بوجود بينتو كحارس أساسي للنصر، لذا أوصى الإدارة بضرورة ضم إيدرسون، خصوصًا بعدما فقد مكانه الأساسي رفقة مان سيتي.

وفي حال فشلت مفاوضات العالمي مع إيدرسون، فإنه سيتجه للتعاقد مع ديوجو كوستا، حارس مرمى بورتو والمنتخب البرتغالي.

وكان إيدرسون قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنصر، في صيف 2024، لكن السيتي رفض رحيله ورفع مطالبه المادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايدرسون مانشستر سيتي النصر السعودي جيسوس نادي النصر السعودي

مواد متعلقة

النصر السعودي يبدي اهتماما بالتعاقد مع كانتي أو كيسيه

الكشف عن مواعيد مباريات النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2

الأهلي يتوج بكأس السوبر السعودي على حساب النصر بركلات الترجيح (صور)

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

تجاوز الساعتين وبطريقة مذلة، تفاصيل الإنزال الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" بدمشق (فيديو)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads