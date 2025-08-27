النصر السعودي يستهدف نجم مانشستر سيتي بطلب من جيسوس

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، عن رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع حارس مانشستر سيتي، الدولي البرازيلي إيدرسون مورايس، بطلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وكان جيسوس قد تعاقد مع مواطنه جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي أيضا، مطلع الموسم الماضي، عندما كان مدربًا لنادي الهلال.

جيسوس ليس مقتنعا بالحارس بينتو ويريد إيدرسون

وبحسب النسخة البرازيلية من شبكة "ESPN"، فإن جيسوس ليس مقتنعًا بوجود بينتو كحارس أساسي للنصر، لذا أوصى الإدارة بضرورة ضم إيدرسون، خصوصًا بعدما فقد مكانه الأساسي رفقة مان سيتي.

وفي حال فشلت مفاوضات العالمي مع إيدرسون، فإنه سيتجه للتعاقد مع ديوجو كوستا، حارس مرمى بورتو والمنتخب البرتغالي.

وكان إيدرسون قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنصر، في صيف 2024، لكن السيتي رفض رحيله ورفع مطالبه المادية.

