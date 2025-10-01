جيسوس يعلن تشكيل النصر السعودي لمواجهة الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيلة فريقه لمواجهة الزوراء العراقي، التي تقام علي ملعب الأخير في الجولة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال آسيا 2

تشكيل النصر السعودي أمام الزوراء

يدخل فريق النصر السعودي مباراته أمام الزوراء العراقي بتشكيل مكون من:

حاسة المرمى: بينتو ماتياس

نواف باشا - عبد الإله العمري - أميرة مارتينيز - سلطان الغنام - مارسيلو بروزوفيتش - أنجيلو جابرييل - جواو فيليكس - ساديو ماني - أيمن يحيي - كينجيسلي كومان.

موعد مباراة النصر السعودي والزوراء العراقي

ويخوض النصر السعودي مباراته أمام الزوراء العراقي اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء



وتنقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورت فقط حيث تبث البطولة حصريا على بي إن سبورت القطرية.

تشهد المباراة غياب الأسطورة كريستيانو رونالدو للراحة وعدم تعرضه للإصابة بسبب تقدمه في العمر حسبما ذكر خورخي جيسوس المدير الفني للنصر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وكان النصر افتتح مبارياته بدوري أبطال آسيا 2 بالفوز على استقلال دوشنبه بخماسية دون رد فيما افتتح الزوراء مبارياته بالفوز على جوا الهندي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالهند.

