تعادل شنجهاي شينهوا وأولسان هيونداي في دوري أبطال آسيا للنخبة

شنجهاي شينهوا الصيني
شنجهاي شينهوا الصيني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي

دوري أبطال آسيا، تعادل فريق شنجهاي شينهوا الصيني وضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في ختام الجولة الثانية من منافسات منطقة الشرق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

بادر لويس أسو بالتسجيل لمصلحة شنجهاي شينهوا في الدقيقة 48، قبل أن يدرك أولسان هيونداي التعادل بهدف بتوقيع نجمه السويدي جوستاف لودفيجسون في الدقيقة 62، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أولسان هيونداي إلى 4 نقاط في المركز الرابع، في حين حصل شنجهاي شينهوا على أول نقطة في المركز التاسع.

 

تعادل الشارقة الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

فيما حسم التعادل الإيجابي 1-1 قمة السد القطري وضيفه الشارقة الإماراتي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم أمس الثلاثاء.

السد يتعادل مع الشارقة

سجل أكرم عفيف هدف تقدم السد عند الدقيقة 18، قبل أن يتعادل كايو لوكاس للشارقة في الدقيقة 73.

ورفع السد رصيده للنقطة الثانية في المركز السادس بعدما كان قد تعادل مع الشرطة العراقي في الجولة الأولى، أما الشارقة فوصل للنقطة 4 في المركز الثالث، حيث كان قد فاز في الجولة الماضية على الغرافة القطري 4-3.

