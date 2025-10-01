أخبار مصر اليوم: تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح.. الإعلان عن قبول دفعة جديدة للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة.. وهيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الجرب والقمل

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ اللقاء بتوجيه التهنئة لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يتزامن مع يوم الأول من أكتوبر، حيث أكد الرئيس تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وفى مستهل اللقاء، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بضمان استدامة عمليات التنمية، وذلك من خلال ما تتضمنه من العديد من السيناريوهات التي تسهم في تحقيق ذلك، منوهًا إلى أن السردية جاءت لتجمع بين مختلف الجهود والإصلاحات التى نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، والحالية، والرؤية للسنوات الخمس القادمة، في مجالات السياسات النقدية، والسياسات المالية، وكذا الإصلاحات التي نحتاج للعمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يسهم فى اتاحة مناخ جاذب للاستثمارات ومعزز لدور القطاع الخاص فى العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، المقرر انطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي على متابعة تنفيذ الخطة الشاملة التي أعدها الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الجوانب التنظيمية واللوجستية للعملية الانتخابية.

وعقد المجلس عدة اجتماعات لمناقشة التقرير النهائي حول جاهزية المقرات الانتخابية وتوزيع اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى خطط تأمين العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين (ذكور – إناث) خريجي الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة الحاصلين على (البكالوريوس – الليسانس) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن التخصصات المطلوبة للدفعة الجديدة.

أعلن وزير العمل محمد جبران، تحرير 216 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب ضد منشآت في منطقة شق الثعبان بالقاهرة يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وذلك في يوم واحد فقط، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للجوازات.

الحملات التفتيشية لوزارة العمل

جاء ذلك عن طريق حملات تفتيشية مكثفة نظمتها اللجنة المركزية للتفتيش اليوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال الوزير جبران، إن هذه الحملات ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت.

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشور غش تجاري يحذر من وجود عبوات مقلدة لمستحضر "Iverzine 1% Lotion" بحجم 60 مل، تشغيلة رقم 251172.

غش تجاري في مستحضر لعلاج القمل

وأكدت الهيئة أن التحذير يأتي استنادًا إلى إفادة الشركة المنتجة، التي أفادت برصد عبوات مزيفة من المستحضر المتداول في الأسواق، مما دفع الهيئة لاتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.

أوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تشمل:

وقف تداول المستحضر المقلد.

ضبط وتحريز الكميات المغشوشة من الأسواق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، يعمل على تلطيف الأجواء فى الظل وفترات الليل، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وذلك على فترة متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

