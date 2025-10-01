الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين (ذكور – إناث) خريجي الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة الحاصلين على (البكالوريوس – الليسانس) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025.



جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن التخصصات المطلوبة للدفعة الجديدة.

أولًا: التخصصـات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز :

بالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات ( طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدلة)، وبالنسبة للطالبات الإناث (رئيسات تمريض)، ويشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2025 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1/1/ 2026 عن (26) سنة، وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثانيًا: التخصصات الهندسية المطلوبة:

وتشمل تخصصات (كهرباء قوى – كهرباء إتصالات – كهرباء حواسب – ميكانيكا قوى – ميكانيكا سيارات – ميكانيكا طيران – كيميائية – مدنى – عمارة – بحرية), ويسمح التقدم لخريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى , يشترط أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2025 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن , وأن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير مقبول فأعلى , وألا يزيد السن فى 1/1/ 2026 عن (25) سنة , وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى)

ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى الحاصلين على البكالوريوس / الليسانس من الذكور فقط:

وتشمل الكليات الآتية :

1- العلوم من تخصصات ( كيمياء– كيمياء مزدوجة – بيولوجى - ميكروبيولوجى- جيولوجيا– فيزياء-

جيوفيزياء ).

2- الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى ( ويسمح التقديم لخريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

والنقل البحرى ).

3- الحقوق , والتجارة ( محاسبة فقط ) , والزراعة , والتربية الرياضية , وعلم نفس , وعلم إجتماع ,

وخدمة إجتماعية , وإعلام وصحافة , وتربية موسيقية , وفنون تطبيقية ( نحت ) , وفنون جميلة ( نحت ) ,

وعلاج طبيعى.

4- اللغات من تخصصات ( إنجليزى- فرنسى- عبرى- عربى- أسبانى- ألمانى- صينى- تركى- روسى

- كورى- اللغة الأردية ).

ويشترط فى التخصصات المطلوبة أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2025 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن وأن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1/1/2026 عن (26) سنة لكليات

العلاج الطبيعى فقط و(24) سنة لباقى الكليات , وتكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح الخريج

شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

الشروط العامة للقبول :

أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين لجنسيات متعددة , وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جناية مخلة , وأن يكون الطالب / الطالبة يتمتع بالسمعة الجيدة والسلوك المستقيم , وألا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى ( كلية - معهد) , وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) , وألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و(155 سم) للإناث , وأن يكون الطالب / الطالبة لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة , وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح التقييمات البدنية , وأن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة ( للذكور) فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد على 3 ثوان من إصدار الأمر بالقفز , وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح التقييمات النفسية المختلفة والاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل

( التحاليل التخصصية المتقدمة) , ويجتاز الطالب/ الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقًا لتقييم

لجنة الإختبار , أن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بضوابط التقدم للأكاديمية

مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية ,

وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعى ( البكالوريوس – الليسانس) من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات عدا خريجى كليتى ( الهندسة – الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ) ,

ويسمح للضباط الإحتياط والمكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط , وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك , علمًا بأن المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الأنترنت وهو ( www.tansiq.mod.gov.eg ).

وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg ) إعتبارًا من يوم السبت الموافق 04/10/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2025 , وسيتم فتح باب سحب الملفات من الأكاديمية بالكيان العسكرى إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 06 /10 /2025 وحتى يوم الخميس الموافق 16/10/2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.