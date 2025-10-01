الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب السبت المقبل

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، اجتماعًا صباح السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر 2025، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا موسعا في تمام الثانية ظهرًا بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، تعلن خلاله الهيئة الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات، وسط حضور موسع لممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوتها لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، المحلية والعالمية، لتغطية فعاليات المؤتمر ونقل تفاصيله للرأي العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بضمان الشفافية وتيسير مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية تحت شعار: "شارك.. صوتك هيوصل".

ويمكن للمواطن الحصول على المزيد من  التفاصيل  www.elections.eg

