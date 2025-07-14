مواعيد التقديم للمعاهد الصحية بالقوات المسلحة (فيديو)

قال اللواء طبيب محمد سعد حجازي مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة أن مواعيد التقديم وسحب الملفات لقبول الطلبة الجدد بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة بالنسبة (للذكور) بالورشة الرئيسية للخدمات الطبية بكوبرى القبة، وبالنسبة (للإناث) يتم تقديمها بالمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، على أن يكون بدء تقديم الملفات اعتبارًا من 23/ 07/ 2025 وحتى يوم 11/ 09/ 2025.

وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى ، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكرى بالمعادى، والمستشفى العسكرى بالزقازيق، والمستشفى العسكرى بدمياط، والمستشفى العسكرى بسوهاج، والمستشفى العسكرى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك اعتبارًا من 16/ 07/ 2025 وحتى

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