البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بأسيوط

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "نسعد في هذا اليوم بتدشين هذه الكنيسة الجميلة، وتزداد فرحتنا بوجود اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومجيئه علامة على محبته واهتمامه الذي يمتد إلى كل ربوع محافظة أسيوط، ودليل عملي على المشاعر الطيبة التي نعيشها معًا في مصر".

وأكد أن الكنيسة ركن أساسي من أركان الوطن، لها مسئولية مزدوجة في إعداد المواطن الصالح وخدمة المجتمع، وإعداد الإنسان لملكوت السموات.

دير المحرق

جاء ذلك خلال تدشين كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بقرية رزقة الدير التابعة لإيبارشية الدير المحرق بأسيوط، بمشاركة ٢٠ من الآباء المطارنة والأساقفة.

وشملت صلوات التدشين تكريس ستة مذابح رئيسية وفرعية، إلى جانب تدشين كافة الأيقونات.

كان البابا تواضروس قد وصل مساء أمس إلى الدير المحرق في إطار زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط، حيث استقبله الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه على "بوابة البطريرك" التاريخية، ثم توجه إلى الكنيسة الأثرية حيث صلى صلاة الشكر.

وخلال عظته أشار البابا تواضروس إلى ثلاثة أمور رمزية تميز الكنيسة الجديدة: اتساعها الذي يعبر عن القلب المتسع بالمحبة، وعلو سقفها الذي يذكر بالصلاة الدائمة ورفع القلب إلى الله، وجمالها الذي يعكس الدعوة إلى حياة جميلة ونفس نقية بالتوبة.

من جانبه رحب الأنبا بيجول بالبابا والمحافظ، بينما أكد اللواء هشام أبو النصر أن زيارة البابا لأسيوط تمثل رسالة محبة ووحدة وطنية، مشددًا على أن مصر ستظل قوية بتكاتف شعبها خلف القيادة السياسية.

وفي ختام الاحتفال قدم المحافظ للبابا هدية تذكارية عبارة عن أيقونة للعائلة المقدسة بريشة أحد أبناء أسيوط، فيما قدم قداسة البابا هدايا تذكارية للمحافظ وقيادات المحافظة.

وتخدم كاتدرائية القديس مار مرقس وأبنيتها الملحقة نحو ١٦ ألف نسمة من أقباط قرية رزقة الدير، على مساحة إجمالية تبلغ ٤٢٠٠ متر مربع، تضم إلى جانب الكاتدرائية ثلاث كنائس ومبنى إداري وخدمي بمساحة ٧٠٠ متر مربع.

