رياضة

المدرب الهولندي الجديد يصل الليلة لبدء مهمته في الأهلي

لانجيلير
لانجيلير

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن المدرب الهولندي لانجيلير، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي، يصل إلى القاهرة في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لبدء مهمته رسميا داخل القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يبدأ لانجيلير عمله مباشرة مع فرق قطاع الناشئين بالأهلي خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة النادي لتطوير قطاع الناشئين. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز. 

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك أول أمس بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض 5 مواجهات خلال شهر أكتوبر، حيث ينتظر الأحمر مباريات قوية علي صعيد الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في أكتوبر على النحو التالي:

الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية – السبت 4 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (ذهاب ببوروندي) أحد أيام 17، 18، 19 أكتوبر.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري – الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (الإياب بالقاهرة) أحد أيام 24، 25، 26 أكتوبر.

الأهلي ضد بتروجيت ـ الأربعاء 29 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

