الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعب ليفربول بعد الخسارة أمام جالطة سراي: انتظروا رد الفعل

فريق ليفربول
فريق ليفربول

علق كورتيس جونز، لاعب ليفربول الإنجليزي، على خسارة فريقه أمام جالطة سراي التركي، بهدف نظيف، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه هي الهزيمة الثانية التي يتعرض لها ليفربول في كافة المسابقات، بعد السقوط أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جونز في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: ''هذا يحدث في كرة القدم، أقولها دائمًا لا بد أنك غاضب إذا كنت تعتقد أنك قادر على الفوز في كل مباراة، بالطبع تود ذلك، لكن الحقيقة هي أن الفرق التي نواجهها فرق قوية ومن الطبيعي أن تخسر المباريات، إنها ببساطة طريقة للعودة''.

وأوضح جونز في حديثه: "لدينا مباراة حاسمة بعد ثلاثة أيام لذا علينا أن نلعب مجددًا، وسيكون لنا رد فعل، على اللاعبين أن يحافظوا على هدوئهم، لا بأس وإنه جزء من الأمر'، ليس من الجيد أن نخسر لكن أعتقد أنه من الجيد أن نحافظ على هدوئنا. سيتغير كل شيء، بالطبع سيتغير''.

وتابع: "يبدو أن خسارة المباريات صعبة دائمًا بالطبع، لكنني أعتقد أن اللاعبين لعبوا بشكل جيد وكانت هناك إيجابيات من المباراة بأكملها، في الشوط الثاني، لعبوا بكثافة دفاعية وكان الأمر صعبًا. كان جالطة سراي قويًا من الناحية البدنية أيضًا، وكان الجمهور يسانده طوال المباراة، كانت مباراة صعبة لكننا سنحاول مجددًا وسنظهر ردة فعل''.

واختتم جونز: "كانت هناك إيجابيات في بعض الأحيان عندما ضغطوا، حيث مررنا أنا وريان جرافنبيرخ وفلوريان فيرتز الكرة وتحركنا ونجحنا. لكننا كنا نتمنى أن نسجل المزيد من التسديدات وبالطبع المزيد من الأهداف''.

 

فان ديك يكشف أسباب هزيمة ليفربول أمام جالطة سراي 

فيما علق فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول بواقعية على خسارة فريقه أمس الثلاثاء أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

 قال فان ديك في تصريحاته لشبكة "أمازون برايم": "من الصعب القول في هذه اللحظة إن كان جالطة سراي استحق الفوز لقد حصلوا على ركلة جزاء وصنعوا فرصًا من أخطائنا. كنا ساذجين بعض الشيء".

وأضاف القائد الهولندي موضحًا أسباب الخسارة: "خاطرنا كثيرًا في الاستحواذ وحاولنا إيجاد حلول ووصلنا إلى الثلث الأخير عدة مرات لكننا لم نحسن التعامل مع تلك اللحظات قراراتنا لم تكن صحيحة وهذا ما جعلهم يكسرون خطوطنا ويشكلون خطورة".

وعن شعوره بعد تلقي هزيمتين متتاليتين بعدما سقط ليفربول السبت أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-1، قال فان دايك: "الخسارة أمر سيئ. هاتان المباراتان لا تجعلاننا نشعر بالراحة أنا ألعب كرة القدم منذ وقت طويل، وأعرف أن الأمر يتعلق بالعمل المستمر والحفاظ على التركيز".

القائد الهولندي شدد أيضًا على أن ليفربول لم يفقد شخصيته القوية تمامًا، لكنه يحتاج إلى استعادتها بشكل كامل خلال المباريات، 

وأوضح: "أعتقد أننا أظهرنا قوتنا في العديد من المباريات هذا الموسم، لكننا لم نقدم ذلك على مدار 90 دقيقة كاملة بعد، وهذا طبيعي إلى حد ما".

وأضاف: "في كرة القدم الحديثة، لا يمنحك العالم الخارجي وقتًا كافيًا، لذا يجب أن نكون أقوياء ذهنيًا".

واختتم فان دايك تصريحاته برسالة تهدئة للجمهور قائلا: "أنا واثق جدًا. علينا الاستمرار في العمل والبقاء متماسكين لقد بدأنا الموسم بشكل جيد من حيث عدد النقاط. لا ينبغي أن نشعر بالذعر، وعلينا أن نتحسن".

مباراة ليفربول الهزيمة أمام جالطة سراي 

وتلقى ليفربول الهزيمة أمام جالطة سراي 1-0 في ملعب الأخير، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا عن طريق فيكتور أوسيمين من ضربة جزاء في الشوط الأول من عمر المباراة.

وتعد تلك الهزيمة هي الثانية على التوالي لـ ليفربول، بعدما خسر أمام كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك" يوم السبت الماضي بهدفين لهدف، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول كورتيس جونز دوري ابطال اوروبا جالطة سراي مباراة ليفربول وجالطة سراي

مواد متعلقة

الكشف عن أفضل لاعب في الجولة الـ6 من الدوري الإنجليزي (فيديو)

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام موناكو بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وزير العدل يرفض تعديلات بدائل الحبس الاحتياطي

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

حكم الجهر بالأذكار في الأماكن العامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads