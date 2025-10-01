الكشف عن أفضل لاعب في الجولة الـ6 من الدوري الإنجليزي (فيديو)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أفضل لاعب في الجولة السادسة من البريميرليج.

وفاز بالجائزة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بعدما قاد فريقه إلى فوز ساحق على بيرنلي بنتيجة 5-1، حيث سجّل هدفين قلبا موازين المباراة لصالح فريقه.

The Player of Matchweek 6, as voted by you 🫵



💥 @ManCity’s Erling Haaland 💥 pic.twitter.com/yO6vaMv75R — Premier League (@premierleague) October 1, 2025

هالاند أفضل لاعب بالجولة الـ6

ورفع هالاند رصيده إلى ثمانية أهداف في ست مباريات بالدوري حتى هذه الجولة، متصدّرًا ترتيب الهدافين.

وسجّل هدفين في المباراة ضد بيرنلي، كلاهما في الدقائق الأخيرة، ولم يتوقف عند التهديف فحسب، بل كان له حضور هجومي متكامل: خلق فرصًا، واستغلال الفرص المتاحة داخل منطقة الجزاء بدقة.

