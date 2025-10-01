الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الكشف عن أفضل لاعب في الجولة الـ6 من الدوري الإنجليزي (فيديو)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أفضل لاعب في الجولة السادسة من البريميرليج.

وفاز بالجائزة  النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بعدما قاد فريقه إلى فوز ساحق على بيرنلي بنتيجة 5-1، حيث سجّل هدفين قلبا موازين المباراة لصالح فريقه.

 هالاند أفضل لاعب بالجولة الـ6

ورفع هالاند رصيده إلى ثمانية أهداف في ست مباريات بالدوري حتى هذه الجولة، متصدّرًا ترتيب الهدافين.

 

وسجّل هدفين في المباراة ضد بيرنلي، كلاهما في الدقائق الأخيرة، ولم يتوقف عند التهديف فحسب، بل كان له حضور هجومي متكامل: خلق فرصًا، واستغلال الفرص المتاحة داخل منطقة الجزاء بدقة.

