موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الخسارة أمام جالطة سراي

يستعد فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح لخوض مباراة قوية أمام فريق تشيلسي، يوم السبت المقبل، في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي
 

ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتراجعت نتائج فريق ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، بعدما تعرض للهزيمة الثانية على التوالي ولكن هذه المرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء أمام جالطة سراي التركي.


وتلقى ليفربول الهزيمة أمام جالطة سراي 1-0 في ملعب الأخير، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا عن طريق فيكتور أوسيمين من ضربة جزاء في الشوط الأول من عمر المباراة.

 

وتعد تلك الهزيمة هي الثانية على التوالي لـ ليفربول، بعدما خسر أمام كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك" يوم السبت الماضي بهدفين لهدف، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

