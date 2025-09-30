دوري أبطال أوروبا، جالطة سراي يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول

تقدم جالطة سراي على ليفربول بهدف دون رد في الشوط الأول على ملعب "رامس بارك"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

سجل فيكتور أوسيمين لاعب جالطة سراي التركي الهدف الأول في مرمى ليفربول، في الدقيقة 15 من علامة الجزاء

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول خلال اللقاء.

تشكيل ليفربول أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كيركيز، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، سوبوسلاي.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: فيرميونج، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويأمل ليفربول في تحقيق فوزه الثاني في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتصر على أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل بفضل فيرجيل فان دايك، في حين أن جالطة سراي تعرض لهزيمة قوية على يد آينتراخت فراكفورت، حيث خسر بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويفتقد ليفربول خدمات اللاعب فيديريكو كييزا رغم تقييده في قائمة النادي بعد تحديثها عقب إصابة جيوفاني ليوني، حيث أكد المدرب آرني سلوت أنه يعاني من إصابة في الوقت الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.