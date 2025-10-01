الأربعاء 01 أكتوبر 2025
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام موناكو بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، ضيفا أمام نظيره فريق موناكو الفرنسي مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "لويس الثاني" مباراة فريقي مان سيتي الإنجليزي وموناكو الفرنسي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، موسم 2025/ 26.

ويغيب النجم المصري عمر مرموش عن مباريات مانشستر سيتي بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو، خلال سبتمبر الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، أوسكار بوب.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وموناكو 

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد موناكو اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام موناكو

تذاع مباراة مانشستر سيتي وموناكو اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويمتلك مانشستر سيتي 3 نقاط بعدما فاز على نابولي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بينما تعرض موناكو للهزيمة على يد كلوب بروج بأربعة أهداف مقابل هدف.

حكام مباراة مانشستر سيتي وموناكو في دوري أبطال أوروبا

ويدير مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي طاقم تحكيم إسباني، بقيادة خيسوس جيل مانزانو الذي يعتبر من أشهر وأهم حكام الدوري الإسباني خلال السنوات الأخيرة.

ويتواجد مع مانزانو كل من أنخيل نيفادو وجوادالوب بوراس أيوسو كحكام مساعدين، بينما سيكون خوسيه لويس مونويرا كحكم رابع.

أما مهمة تقنية الفار فسوف تسند إلى سيزار سوتو جرادو، ويعاونه كمساعد في تقنية الفيديو، أليخاندو هيرنانديز.

قائمة مانشستر سيتي ضد موناكو

جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني ريجندرز، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، ماركوس بيتينيلي، نيكو، رودري، برناردو سيلفا، يوشكو جفارديول،  جانلويجي دوناروما، سافينيو، ماتيوس نونيز، نيكو أورايلي، فيل فودين، أوسكار بوب، ديفاين موكاسا، ريكو لوي.

