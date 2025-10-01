استشاري أعصاب يحذر من لعب الكرة بالرأس أكثر من 3000 مرة سنويًا لهذا السبب

أكد الدكتور علي النبوي، استشاري الطب النفسي والأعصاب، أن الدراسة الأمريكية التي حذرت لاعبي كرة القدم من كثرة لعب الكرة بالرأس ليست جديدة، بل إن الطب منذ عقود ربط بين إصابات الرأس المتكررة وبعض الاضطرابات العصبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" تقديم الإعلامي شريف نور الدين، المذاع على فضائية "صدى البلد" إن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن من يضربون الكرة بالرأس أكثر من 3000 مرة سنويًا قد يصابون بتغيرات دقيقة في المادة البيضاء بالمخ، وهو ما قد يؤثر على الذاكرة والتفكير.

وأضاف أن إصابات الرأس المتكررة يمكن أن تكون سببًا في بعض الأمراض العصبية مثل الشلل الرعاش، مشيرًا إلى أن الملاكم الشهير محمد علي كلاي أصيب به نتيجة الضربات المتكررة على الرأس، بينما لم يُصب آخرون مثل مايك تايسون، ما يثبت أن هناك عوامل وراثية وبيئية متداخلة.

وأشار إلى أن الرياضة في حد ذاتها مفيدة للدماغ، لكن التكرار العنيف للضربات على الرأس قد يقلب الفوائد إلى أضرار، لافتًا إلى أن الدراسة لم تقدم سببًا محددًا، وإنما آلية محتملة لحدوث بعض الاضطرابات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.