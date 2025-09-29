تنفيذ المشروع القومي لمراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ أنشطة مراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار "ألف بنت ألف حلم"، داخل مراكز الشباب المحددة بالمحافظة.



وجاءت الخطوة ترجمةً لتوجه الدولة في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة للفتيات وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال مديرية الشباب والرياضة وبرامجها النوعية في الوادي الجديد ضمن مشروع "ألف بنت ألف حلم".

المواعيد والمواقع

أكد محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، أنه جرى تنفيذ تدريب جديد اليوم داخل مركز شباب تنيدة، ضمن برنامج ثابت يقام كل ثلاثاء وجمعة أسبوعيًا.

ويتوزع مشروع مراكز تدريب الفتيات على 4 مراكز شبابية في الوادي الجديد هي: مركز شباب تنيدة، ومركز شباب الداخلة، ومركز شباب باريس، ومركز شباب الراشدة، بما يضمن وصول خماسي كرة القدم إلى أكبر عدد ممكن من القرى والنجوع عبر أذرع مديرية الشباب والرياضة.

الفئة المستهدفة وبناء المهارات

أوضح مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد أن المشروع يستهدف 120 فتاة من عمر 8 حتى 16 سنة، مع التركيز على اكتشاف المواهب وصقلها، وإكساب اللاعبات مهارات حياتية مرتبطة بروح الفريق والانضباط والمسؤولية، مشددا على أن مراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم ليست مجرد حصص بدنية، بل منصة تربوية تدعم الثقة بالنفس وتمكين الفتيات ضمن مشروع "ألف بنت ألف حلم" الممتد في المحافظة.

رعاية رسمية ودعم مؤسسي

أضاف فكري أنه جرى تنفيذ الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، كما أن انتظام مراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم يعكس تكامل الأدوار بين الوزارة والمحافظة، وأن مشروع "ألف بنت ألف حلم" يواصل ترسيخ حضور الفتيات في مشهد الرياضة المحلية عبر مظلة مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.