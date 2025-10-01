الأربعاء 01 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

مخاطر التشنجات الحرارية لدى الأطفال وطرق التعامل معها

التشنجات الحرارية، التشنجات الحرارية من الإصابات المفاجئة التي يصاب بها الأطفال عند ارتفاع درجة حرارة الجسم، ما يزعج الأمهات كثيرا.

والتشنجات الحرارية، لها أسباب عديدة ولكنها عادة تأتى مع السخونية ما يلزم الأمهات بالاهتمام بخفض حرارة الطفل سريعا ومعرفة سبب الحرارة وعلاجها حتى لا تحدث تشنجات حرارية لأن مخاطرها عديدة.

ما هي التشنجات الحرارية؟

ويقول الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه قد يعاني بعض الأطفال من تشنجات ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، وهى تعرف بالتشنجات الحرارية.

أعراض التشنجات الحرارية عند الأطفال 

وأضاف العوضى، أن التشنجات الحرارية عند الأطفال تتضمن بعض الأعراض، منها-

وتابع، أنه على الرغم من أنها قد تكون سبب لقلق الآباء، فإن غالبية نوبات التشنج الحراري لا تسبب آثارا مستديمة.

أنواع التشنجات الحرارية 

وأوضح الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى، أن التشنجات الحرارية لها نوعان:-

تشنج حراري بسيط:

- يصيب الأطفال من عمر 6 أشهر إلى عمر 5 سنوات.

- يكون عام في الجسم كله ولفترة أقل من 15 دقيقة

- لا يتكرر حدوثه أكثر من مرة خلال 24 ساعة.

تشنج حراري غير بسيط:

- إذا حدث قبل عمر 6 أشهر أو بعد عمر 5 سنوات. 

- إذا كان موضعيا. 

- إذا استمر أكثر من 15 دقيقة.

- إذا تكرر أكثر من مرة خلال 24 ساعة.

ما هى التشنجات الحرارية 

طرق التعامل مع التشنجات الحرارية عند الأطفال 

وأضاف استشاري طب الأطفال، أنه عند إصابة الطفل بالتشنجات الحرارية، على الأمهات القيام ببعض الخطوات، منها:-

  • اجعلى الطفل يستلقى على جانبه أو معدته على الأرض.
  • قومى بإزالة أي مواد حادة قريبة من الطفل.
  • قومى بتوسيع الملابس الضيقة.
  • أمسكى بالطفل لمنع إصابته.
  • لا تضعى أي شيء في فم طفلك أو تحاولى إيقاف النوبة.

وتابع، تتوقف معظم نوبات الحمى من تلقاء نفسها، ولكن يجب على الأم بعدها اصطحاب الطفل إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن بعد النوبة لتحديد سبب الحمى.

مخاطر التشنج الحراري

وعن مخاطر التشنجات الحرارية، أكد الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى، أن الغالبية العظمى من حالات التشنج الحراري لا تترك أثرا على نمو الطفل البدني أو  العصبي، وهناك احتمالية تصل إلى 9% أن تتحول إلى صرع إذا كان التشنج من النوع غير البسيط أو كان الطفل يعاني من إعاقة ذهنية أو تاريخ عائلي للصرع.

3 أعراض خلال النوم تشير إلى إصابة طفلك بأمراض القلب والسكتة الدماغية

أكلات للذكاء، أطعمة ضرورية لنجاح طفلك الدراسي

