بعد الهزيمة من جالطة سراي، ليفربول يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة تشيلسي

أكد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، غياب حارس مرمى الفريق البرازيلي أليسون بيكر عن مواجهة "الريدز" المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي.

غياب اليسون أمام تشيلسي

ويأتي ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها الحارس البرازيلي خلال مباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا والتي خسرها ليفربول بهدف دون رد.

وأوضح سلوت أن أليسون سيحتاج إلى بعض الوقت للتعافي، مشددًا في الوقت نفسه على ثقته الكاملة في الحارس البديل القادر على حماية عرين الفريق في المواجهات القادمة.

ويشكل غياب أليسون ضربة قوية لليفربول، خاصة وأنه يعد من أبرز عناصر الفريق الأساسية، في مباراة مرتقبة أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج".

