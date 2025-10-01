الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد الهزيمة من جالطة سراي، ليفربول يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة تشيلسي

ليفريول، فيتو
ليفريول، فيتو

أكد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، غياب حارس مرمى الفريق البرازيلي أليسون بيكر عن مواجهة "الريدز" المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي.

غياب اليسون أمام تشيلسي 

ويأتي ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها الحارس البرازيلي خلال مباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا والتي خسرها ليفربول بهدف دون رد.

وأوضح سلوت أن أليسون سيحتاج إلى بعض الوقت للتعافي، مشددًا في الوقت نفسه على ثقته الكاملة في الحارس البديل القادر على حماية عرين الفريق في المواجهات القادمة.

ويشكل غياب أليسون ضربة قوية لليفربول، خاصة وأنه يعد من أبرز عناصر الفريق الأساسية، في مباراة مرتقبة أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال أوروبا الهولندي آرني سلوت الدوري الإنجليزي الممتاز المدير الفني لنادي ليفربول دوري ابطال اوروبا ملعب ستامفورد بريدج مباراة جالطة سراي

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، جالطة سراي يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول

أوسيمين يتقدم لجالطة سراي بالهدف الأول في مرمى ليفربول

ريال مدريد يكتسح ألماتي 5-0 في دوري أبطال أوروبا

وزير الرياضة يدعم منتخب 20 سنة قبل لقاء نيوزيلندا في كأس العالم

تعادل الشارقة الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

رد قاطع من الكهرباء حول موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل في مستشفى القاهرة الجديدة للتحقيق

مقطع صادم، تريلات تفرغ حمولات ذرة لسرقتها قبل توصيلها، والنشطاء: كارثة (فيديو)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads