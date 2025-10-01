الأربعاء 01 أكتوبر 2025
مبابي، آلة تهديف لا تتوقف في هجوم ريال مدريد

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

ما زال يؤكد الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في كل مناسبة على أهميته في هجوم النادي الملكي، حيث أصبح الهداف الأول للفريق في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

مبابي يتوهج في هجوم ريال مدريد 

ففي الموسم الماضي سجل مبابي 29,7 % من أهداف الفريق، أما هذا الموسم فقد قفزت النسبة إلى 56,5 %.

وسجل مبابي 13 هدفًا في أول تسع مباريات بالدوري الإسباني.. إنها بداية نارية تختلف كثيرًا عن بداياته المذبذبة بالقميص الأبيض.

 فبعد أن طوى صفحة فترة التكيف الأولى وعقب صيف خالٍ من شائعات الانتقال، وهو يرتدي القميص رقم 10، بات يعيش أفضل لحظاته بقميص الريال.

لم يغب مبابي عن التسجيل سوى في مباراة واحدة هذا الموسم، أمام مايوركا، حيث أحرز هدفين أُلغيا بداعي التسلل. وهو يتصدر قائمة الهدافين حاليا متقدما على الأرجنتيني خوليان ألفاريز بفارق هدفين.

في الدوري، أحرز مبابي 8 أهداف في 7 جولات من أصل 16 هدفًا سجلها ريال مدريد، أي نصف حصيلة الفريق تقريبًا. 

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد بلغ تأثيره ذروته: الريال أحرز 7 أهداف في مباراتين، 5 منها بتوقيع مبابي، بنسبة 71,4 %. بل وحتى الدقيقة 83 من مواجهة كايرات ألماتي الكازاخي (انتهت 5-0)، كان هو صاحب كل أهداف الفريق.

