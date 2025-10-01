الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الموظف التاريخي في تشيلسي يعود من التقاعد بسبب بسكوت مورينيو (فيديو)

مورينيو
مورينيو

شهدت مباراة تشيلسي الأخيرة على ملعب ستامفورد بريدج لقطة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير، حيث حضر برايان بولمان، الموظف التاريخي للنادي الذي عمل داخله لمدة 56 عامًا قبل أن يتقاعد في عام 2024، من أجل مهمة خاصة للغاية.

موظف تشيلسي يعود من التقاعد

بولمان حرص على العودة إلى معقل "البلوز" فقط للتأكد من أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد حصل على بسكويت الـ “كاسترد كريمز” المفضل لديه، في مشهد يعكس قوة العلاقة التي تجمعه بالنادي وبالمدرب الذي ترك بصمة كبيرة في تاريخه.

 

اللقطة حظيت بإشادة كبيرة من جماهير تشيلسي، معتبرين أنها تجسّد روح العائلة التي تميز النادي اللندني، وتؤكد أن ستامفورد بريدج ليس مجرد ملعب، بل بيت يجمع كل من صنعوا تاريخه.

جاء ذلك بعد لقاء تشيلسي مع بنفيكا بقيادة مورينيو في الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بخسارة الفريق البرتغالي بهدف دون رد.

