الموظف التاريخي في تشيلسي يعود من التقاعد بسبب بسكوت مورينيو (فيديو)

شهدت مباراة تشيلسي الأخيرة على ملعب ستامفورد بريدج لقطة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير، حيث حضر برايان بولمان، الموظف التاريخي للنادي الذي عمل داخله لمدة 56 عامًا قبل أن يتقاعد في عام 2024، من أجل مهمة خاصة للغاية.

موظف تشيلسي يعود من التقاعد

بولمان حرص على العودة إلى معقل "البلوز" فقط للتأكد من أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد حصل على بسكويت الـ “كاسترد كريمز” المفضل لديه، في مشهد يعكس قوة العلاقة التي تجمعه بالنادي وبالمدرب الذي ترك بصمة كبيرة في تاريخه.

Jose Mourinho still gets his favourite biscuits! 🍪



Brian Pullman worked for Chelsea for 56 years and retired in 2024, but he was at Stamford Bridge tonight to make sure Jose Mourinho got his custard creams ❤️ pic.twitter.com/v6Wd9BRb4F — Match of the Day (@BBCMOTD) September 30, 2025

اللقطة حظيت بإشادة كبيرة من جماهير تشيلسي، معتبرين أنها تجسّد روح العائلة التي تميز النادي اللندني، وتؤكد أن ستامفورد بريدج ليس مجرد ملعب، بل بيت يجمع كل من صنعوا تاريخه.

جاء ذلك بعد لقاء تشيلسي مع بنفيكا بقيادة مورينيو في الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بخسارة الفريق البرتغالي بهدف دون رد.

