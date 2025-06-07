السبت 07 يونيو 2025
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مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها للمحتفلين بعيد الأضحى

فتح أبواب مراكزالشباب
فتح أبواب مراكزالشباب لممارسة الأنشطة الرياضية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الإجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لإستثمار أوقات فراغهم وممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الإستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

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الدكتورة اسماء عبدالعظيم

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمىت عن محافظة الشرقية ان محافظ الشرقية أشاد بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار  " العيد احلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب 

و أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام مراكز الشباب بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة بفتح أبوابها لإستقبال المواطنين خلال أيام اجازة عيد الاضحي المبارك تنفيذًا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر " وذلك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

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الاستفادة من الانشطة التى يقدمها مراكز الشباب 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية وإستعراضية وألعاب ترفيهية بجانب الأنشطة  الثقافية والفنية والإجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب. 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمي الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية

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