استمرار توافد المواطنين على مراكز شباب الشرقية خلال رابع أيام العيد

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد أحلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها، ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

أهمية استغلال العطلات للجذب لمراكز الشباب

أكد محافظ الشرقية أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات والاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

الدكتور محمود عبدالعظيم

وبدوره أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن مبادرة الوزارة استهدفت إستقبال المواطنين بمراكز شباب المحافظة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

إقبال كثيف من المواطنين للاستفادة من الأنشطة

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة علي مدار أيام إجازة العيد وخلال اليوم الإثنين، رابع أيام العيد، شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية والترفيهية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

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