الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات موسعة لإزالة العشوائيات بسوق الهانوفيل بالعجمي فى الاسكندرية

حملة إزالة الإشغالات
حملة إزالة الإشغالات العشوائية

 تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تكثيف جهودها لتحقيق الانضباط واستعادة المظهر الحضاري للمدينة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وحماية حقوقهم.

بيراميدز يخوض مباراة الجيش الرواندي بقميصه الثاني (صور)

توم هولاند يكشف حقيقة انفصاله عن زيندايا

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالمرور الميداني على جميع أحياء المحافظة وتنفيذ حملات يومية لإعادة الانضباط وإزالة مظاهر العشوائية.

وانطلاقًا من هذه التوجيهات، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام المساعد، وبمشاركة الأجهزة الرقابية المختصة، حملة موسعة استهدفت سوق الهانوفيل بنطاق حي العجمي.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات العشوائية والأكشاك المخالفة المقامة بحرم الطريق ووسط الشارع، إلى جانب نقل الباعة الجائلين من طريق الإسكندرية مطروح إلى موقع بديل آمن أمام مكتب البريد، بما أعاد الانسياب المروري داخل المنطقة.

كما تم إزالة عدد (2) جمالون لتوسعة الطريق المؤدي إلى شارع البوستة داخل السوق، بما ساعد على تحسين حركة السير وتخفيف التكدسات.

كما تمكنت الحملة من ضبط العديد من المخالفات، حيث تم تحرير 90 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، إضافة إلى إصدار قرارات غلق إداري لـ20 منشأة مخالفة.

وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة، تم إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت 25 كجم رنجة فاسدة، و30 لتر زيت طعام منتهي الصلاحية، و40 كجم من مواد غذائية متنوعة.

ولم تقتصر الحملة على إزالة المخالفات والتفتيش على الاسواق فقط، بل تضمنت أيضًا أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة للسوق ومحيطه، حيث تم تركيب أعمدة إنارة حديثة مزودة بكشافات “ليد”.

كما تم تنفيذ حملة نظافة كبرى أسفرت عن رفع 10 أطنان من المخلفات، مع تكثيف التمركز الأمني والرقابي صباحًا ومساءً لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

وخلال شهر سبتمبر، أسفرت الحملات المتواصلة بحي العجمي عن التحفظ على 2479 حالة إشغال طريق، وتحرير 2136 محضر إشغال مخالف.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف ضبط الأسواق، وإعادة الانضباط للشارع السكندري، وحماية صحة وسلامة المواطنين، كما يتم التعامل بحزم كامل مع أي مخالفات أو مظاهر عشوائية، وذلك التزامًا بتنفيذ رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق بيئة حضرية آمنة ومنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية حي العجمي مطروح

مواد متعلقة

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع انتظام العملية التعليمية

ميناء الإسكندرية يعود إلى تصنيف لويدز لأفضل 100 ميناء حاويات لعام 2025

السجن 10 سنوات لعاطلين تاجرا في المواد المخدرة بالإسكندرية

مكتبة الإسكندرية تطلق منتدى "الحوسبة عالية الأداء" لدعم الباحثين والطلاب

مدير مديرية التعليم بالأسكندرية يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

سر العودة، لماذا تراجع الخطيب وقرر خوض انتخابات الأهلي؟

الخطيب: الأهلي وجهتي الأولى ومصدر سعادتي على مدار 55 عامًا

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

تأثرت بمشاعر الجماهير، الخطيب يصدر بيانا رسميا بشأن ترشحه في انتخابات الأهلي

عطل فني يضرب "انستاباي"، وشكاوى من عدم فتح التطبيق

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

القبض على المتهم بتسميم الكلاب الضالة في الهرم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-10-2025 في الإمارات

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads