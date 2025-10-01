حملات موسعة لإزالة العشوائيات بسوق الهانوفيل بالعجمي فى الاسكندرية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تكثيف جهودها لتحقيق الانضباط واستعادة المظهر الحضاري للمدينة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وحماية حقوقهم.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالمرور الميداني على جميع أحياء المحافظة وتنفيذ حملات يومية لإعادة الانضباط وإزالة مظاهر العشوائية.

وانطلاقًا من هذه التوجيهات، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام المساعد، وبمشاركة الأجهزة الرقابية المختصة، حملة موسعة استهدفت سوق الهانوفيل بنطاق حي العجمي.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات العشوائية والأكشاك المخالفة المقامة بحرم الطريق ووسط الشارع، إلى جانب نقل الباعة الجائلين من طريق الإسكندرية مطروح إلى موقع بديل آمن أمام مكتب البريد، بما أعاد الانسياب المروري داخل المنطقة.

كما تم إزالة عدد (2) جمالون لتوسعة الطريق المؤدي إلى شارع البوستة داخل السوق، بما ساعد على تحسين حركة السير وتخفيف التكدسات.

كما تمكنت الحملة من ضبط العديد من المخالفات، حيث تم تحرير 90 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، إضافة إلى إصدار قرارات غلق إداري لـ20 منشأة مخالفة.

وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة، تم إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت 25 كجم رنجة فاسدة، و30 لتر زيت طعام منتهي الصلاحية، و40 كجم من مواد غذائية متنوعة.

ولم تقتصر الحملة على إزالة المخالفات والتفتيش على الاسواق فقط، بل تضمنت أيضًا أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة للسوق ومحيطه، حيث تم تركيب أعمدة إنارة حديثة مزودة بكشافات “ليد”.

كما تم تنفيذ حملة نظافة كبرى أسفرت عن رفع 10 أطنان من المخلفات، مع تكثيف التمركز الأمني والرقابي صباحًا ومساءً لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

وخلال شهر سبتمبر، أسفرت الحملات المتواصلة بحي العجمي عن التحفظ على 2479 حالة إشغال طريق، وتحرير 2136 محضر إشغال مخالف.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف ضبط الأسواق، وإعادة الانضباط للشارع السكندري، وحماية صحة وسلامة المواطنين، كما يتم التعامل بحزم كامل مع أي مخالفات أو مظاهر عشوائية، وذلك التزامًا بتنفيذ رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق بيئة حضرية آمنة ومنظمة.

