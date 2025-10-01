الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

توم هولاند يكشف حقيقة انفصاله عن زيندايا

توم هولاند وزيندايا،
توم هولاند وزيندايا، فيتو

نفي الممثل توم هولاند، جميع الأخبار التي انتشرت الأسابيع الماضية، والتي افادت بانفصاله عن حبيبته الممثلة  زيندايا.

وأكد هولاند خلال مشاركته في أحد برامج البودكاست، أنه وزيندايا، لا يزالان على طريق الزواج.

خطوبة زيندايا وتوم هولاند

 ذكرت مصادر لموقع TMZ، تفاصيل جديدة، حول خطبة الثنائي الهوليوودي الشهير زيندايا وتوم هولاند.

وذكر الموقع، أن الممثل  توم هولاند، تقدم بطلب الزواج من زيندايا، في الفترة ما بين عيد الميلاد، ورأس السنة الماضية في منزل عائلة الممثلة، وتحديدا من والدها، الذي رحب الأمر، وأعطاه مباركته للزواج من ابنته.

 وكشفت عدد من المواقع الصحفية، أن الممثلة زيندايا  وتوم هولاند، تم خطبتهما رسميا، بعد سنوات من علاقتهم العاطفية.

وأشارت المواقع الصحفية، إلى أن الخاتم الماسي الذي ظهرت به زانيدايا، في حفل الجلولدن جلوب، هو خاتم خطوبتها.

Image
خاتم الخطبة
Image

 

توم هولاند عن علاقته مع زيندايا: أمر شخصي نحن متحفظان حول الحديث عنها

 يذكر أن الممثل الشاب توم هولاند،  أوضح في تصريحات سابقة، أن علاقته العاطفية مع الممثلة الشهيرة زيندايا، هو أمر خاص به، وأنه لا يفضل الحديث عن علاقاته العاطفية. 

وقال توم هولاند في تصريحات صحفية جديدة: “علاقتنا أمر شخصي نحن متحفظان حول الحديث عنها وليس لها علاقة بمسيرتنا التمثيلية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيندايا الثنائي زيندايا وتوم المثلة زيندايا

مواد متعلقة

أول صورة لـ زيندايا من كواليس تصوير الموسم الثالث من مسلسل EUPHORIA

8 ملايين دولار أجر زيندايا في الموسم الثالث لمسلسل EUPHORIA

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

رد قاطع من الكهرباء حول موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل في مستشفى القاهرة الجديدة للتحقيق

مقطع صادم، تريلات تفرغ حمولات ذرة لسرقتها قبل توصيلها، والنشطاء: كارثة (فيديو)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads