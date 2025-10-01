الأربعاء 01 أكتوبر 2025
السجن 10 سنوات لعاطلين تاجرا في المواد المخدرة بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادي، وبعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين، والمستشار عمر احمد فتحي محمود، والمستشار محمد جميل خلف الله حمدان، وسكرتير المحكمة مينا مجدي، بمعاقبة حضوريا للأول وغيابيا للثاني بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من "ع.م.ح" و"ط.ع.س" وغرامة قدرها مائة ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

محافظ الدقهلية لعمال النظافة: “أنتم الجنود المجهولون الذين تعملون من أجل راحة وصحة المواطنين”

وزير الخارجية يشارك في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3937 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات قيام كل من "ع.م.ح" عامل و"ط.ع.س" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت القوة من ضبط المتهم الأول حال ترجله من إحدى السيارات وبيده حقيبة، وبتفتيشها تبين أنها تحوي خمسا وثلاثين طربة حشيش مخدر ومبلغا ماليا وهاتفا محمولا.

بمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

