مكتبة الإسكندرية تطلق منتدى "الحوسبة عالية الأداء" لدعم الباحثين والطلاب

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن إطلاق منتدى مكتبة الإسكندرية للحوسبة عالية الأداء والحوسبة الكمّية، ليكون منصة محورية إقليمية تهدف إلى توفير الموارد، ومواد التدريب، والدعم التعليمي للباحثين والطلاب في مصر، والمنطقة العربية، وأفريقيا.

ويأتي إطلاق هذا المنتدى في إطار الدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية منذ عام 2009 في دعم المجتمع البحثي، من خلال توفير موارد حاسوبية متقدمة للجامعات المصرية، وتأسيس علاقات قوية مع المجتمع البحثي محليًا ودوليًا.

وتُعد هذه المبادرة استمرارًا لهذا الدور، حيث تسعي إلى دعم مجتمعات البحث والابتكار في مجالات الحوسبة عالية الأداء، الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، والحوسبة الكمّية.

كما يُقدِّم المنتدى منصة تعليمية متكاملة تشمل موارد ومواد تعليمية رقمية مفتوحة للباحثين والطلاب، سلسلة محاضرات وندوات علمية بمشاركة خبراء محليين ودوليين، فعاليات تطبيقية مثل الهاكاثونات والمسابقات العلمية، وفرص للتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الناشئة.

وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات في المنطقة وأفريقيا، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية التقنيات المتقدمة، وتكوين جيل جديد من المتخصصين في علوم المستقبل، مما يرسخ مكانة مكتبة الإسكندرية كمركز إقليمي ودولي للابتكار والمعرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.