الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ميناء الإسكندرية يعود إلى تصنيف لويدز لأفضل 100 ميناء حاويات لعام 2025

ميناء الاسكندريه
ميناء الاسكندريه

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن عودتها إلى تصنيف لويدز لأفضل موانئ الحاويات لعام 2025، حيث احتل الميناء المرتبة 90 ضمن قائمة One Hundred Container Ports  لعام 2025 التي تُصدرها مؤسسة Lloyd’s List، والتي تُعد من أبرز المراجع العالمية في مجال النقل البحري وتداول الحاويات.

بمشاركة مصر، تكريم 27 فتاة في ختام فعاليات الأسبوع الذري العالمي بروسيا

اجتماع طارئ للبنتاجون وتغييرات جذرية بالإدارة، تفاصيل وجود انقسام حاد في أمريكا

ويمثل هذا التصنيف خطوة مهمة تعكس مكانة ميناء الإسكندرية بين الموانئ الدولية الكبرى، ويؤكد نجاح خطط التطوير والتحديث التي تنفذها الدولة المصرية لتعزيز قدرات الميناء في استيعاب حركة الحاويات والبضائع، بما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الحديثة.

وشهد الميناء خلال العامين الماضيين طفرة غير مسبوقة في حركة السفن وتداول البضائع، حيث ارتفعت كميات التداول إلى مستويات قياسية، فضلًا عن إدخال تقنيات حديثة لإدارة الأرصفة وساحات الحاويات، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة على استيعاب السفن العملاقة.

وأكدت الهيئة أن هذا لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة للعاملين بالميناء، والدعم المتواصل من القيادة السياسية ووزارة النقل، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع الشركاء والمستثمرين المحليين والدوليين، وعلى رأسهم مشغلي المحطات العالمية الذين ساهموا في رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وتعكف الهيئة حاليًا على استكمال مشروعات استراتيجية كبرى، أبرزها محطة "تحيا مصر 2 متعددة الأغراض" على رصيف 100 بميناء الدخيلة، فضلا عن مشروع ميناء المكس والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للميناء مستقبلًا ليصبح ميناء الاسكندرية الكبير، ومحورا إقليميا للتجارة واللوجستيات بما يمهد الطريق نحو تقدم أكبر في التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة.

