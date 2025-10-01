ميناء الإسكندرية يعود إلى تصنيف لويدز لأفضل 100 ميناء حاويات لعام 2025

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن عودتها إلى تصنيف لويدز لأفضل موانئ الحاويات لعام 2025، حيث احتل الميناء المرتبة 90 ضمن قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 التي تُصدرها مؤسسة Lloyd’s List، والتي تُعد من أبرز المراجع العالمية في مجال النقل البحري وتداول الحاويات.

ويمثل هذا التصنيف خطوة مهمة تعكس مكانة ميناء الإسكندرية بين الموانئ الدولية الكبرى، ويؤكد نجاح خطط التطوير والتحديث التي تنفذها الدولة المصرية لتعزيز قدرات الميناء في استيعاب حركة الحاويات والبضائع، بما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الحديثة.

وشهد الميناء خلال العامين الماضيين طفرة غير مسبوقة في حركة السفن وتداول البضائع، حيث ارتفعت كميات التداول إلى مستويات قياسية، فضلًا عن إدخال تقنيات حديثة لإدارة الأرصفة وساحات الحاويات، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة على استيعاب السفن العملاقة.

وأكدت الهيئة أن هذا لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة للعاملين بالميناء، والدعم المتواصل من القيادة السياسية ووزارة النقل، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع الشركاء والمستثمرين المحليين والدوليين، وعلى رأسهم مشغلي المحطات العالمية الذين ساهموا في رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وتعكف الهيئة حاليًا على استكمال مشروعات استراتيجية كبرى، أبرزها محطة "تحيا مصر 2 متعددة الأغراض" على رصيف 100 بميناء الدخيلة، فضلا عن مشروع ميناء المكس والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للميناء مستقبلًا ليصبح ميناء الاسكندرية الكبير، ومحورا إقليميا للتجارة واللوجستيات بما يمهد الطريق نحو تقدم أكبر في التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة.

