محافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع انتظام العملية التعليمية

رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية

قام الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بجولة تفقدية لمتابعة  العملية التعليمية بمعهد المسيري بالعامرية، يرافقه كل من إسماعيل العوامي، مدير  الامتحانات، ومصطفى يس، مدير إدارة العامرية.

تكليفات رئاسية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وتأمين احتياجات المواطنين

اليوم العالمي للترجمة

وكان قد  شهدت منطقة الإسكندرية الأزهرية احتفالًا مميزًا لتكريم الطلاب المشاركين في مسابقة التغيرات المناخية، المقام برعاية كريمة من الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،

وقام الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بتسليم شهادات التكريم للطلاب المتميزين الذين شاركوا في هذه المبادرة، والتي جاءت بالشراكة بين الأزهر الشريف – ممثلًا في منطقة الإسكندرية الأزهرية وتوجيه اللغة الإنجليزية بقيادة الأستاذة نعمة علام – وجامعة لندن (UCL).

وشهد الحفل حضور نخبة من القيادات، منهم الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية والتعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور سامي فؤاد، مدير الشؤون القانونية بقطاع المعاهد الأزهرية، ومحمود رضا، ممثل مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة داليا الهواري، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الإسكندرية

وعبر الطلاب المشاركون عن وعيهم بقضية التغير المناخي من خلال لوحات فنية وإبداعات مبهرة تحمل رسائل أمل تدعو لحماية البيئة، مؤكدين أن الأجيال الجديدة قادرة على إيجاد حلول عملية للتحديات البيئية العالمية.

