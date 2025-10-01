بالأسماء، إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

أصيب 11 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة – بلقاس بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية و5 سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ علي طريق المعصرة بلقاس.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم: وائل يوسف مصطفى المرشدي 51 عامًا، ياسر علي عبد المقصود فرج 53 عامًا، حمدي إبراهيم سليمان، 53 عامًا، طاهر السيد أبو شعيشع، 37 عامًا، عبد السلام عبد السلام فرحات إسماعيل، 28 عامًا، حسني حامد عوض 28 عامًا، السيد ناصر عبد الغفار، 29 عامًا، السيد صبيح السيد حمدان 39 عامًا -علي أحمد محمد 30 عامًا، إسماعيل عيسى عبد المقصود، 31 عامًا -كمال نبيل كمال، 35 عامًا،نقل المصابين لمستشفى بلقاس.

وعلى الفور جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

