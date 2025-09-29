محافظ دمياط يلتقي طلاب الجامعة الفرنسية لبحث تطوير الفراغات العامة والمناطق الاثرية

تعاون دولي لدعم التنمية المحلية..

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفد طلاب الجامعة الفرنسية بالقاهرة خلال زيارتهم للمحافظة في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك لبدء الدراسات الميدانية الخاصة بمشروع تطوير الفراغات العامة والمناطق الاثرية.

حضر اللقاء المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والاستاذ احمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من ممثلي البرنامج والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

تأكيد على دور البحث العلمي

رحب المحافظ بالطلاب مؤكدا اهمية مشاركتهم في إعداد الدراسات الميدانية، مشيرا إلى حرص المحافظة على الاستفادة من خبرات الجامعات وربط البحث العلمي بمخططات التنفيذ، بما يدعم جهود التنمية والتطوير العمراني والسياحي.

عرض مشروعات التطوير

شهد اللقاء استعراض مشروعات التطوير الخاصة بعدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، أبرزها:

طابية عرابي بعزبة البرج: لما لها من طابع تاريخي واثري، حيث تم بحث آليات الترميم والتنسيق مع وزارة الآثار.

حديقة الخالدين على النيل: تم عرض مقترح تطويرها لتشمل منطقة قراءة حرة، مسرحا، مظلات ومقاعد، منطقة رياضة الاسكيت، مرسى، ومناطق للخدمات والمؤتمرات والحفلات.

شارع عبد الرحمن بمدينة دمياط: كونه من أهم معالم صناعة الأثاث، حيث جرى مناقشة إعادة تخطيطه وتعظيم الاستفادة من إمكاناته.



حوار مفتوح مع الطلاب

اختتم اللقاء بحوار مفتوح بين المحافظ والطلاب، حيث استعرض مقومات محافظة دمياط وما تتميز به من إمكانيات صناعية وسياحية وتراثية، مؤكدا دعم الأفكار الشبابية في صياغة مستقبل أفضل للمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.