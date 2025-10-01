بعد طرح اسمه بقائمة انتخابات الأهلي، من هو هشام جمال؟

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى مساء أمس الثلاثاء، عن ضم الفنان والمنتج هشام جمال إلى قائمته الانتخابية على مقعد العضوية تحت السن.

وتستعرض "فيتو" التقرير التالي أهم المعلومات عن العضو المحتمل لإدارة مجلس النادي الأهلى القادم.

من هو هشام جمال مرشح قائمة الخطيب بانتخابات الأهلى؟

ويُعد الفنان المصري هشام جمال واحدًا من أبرز النجوم الشباب متعددي المواهب في الساحة الفنية العربية، حيث جمع بين الإنتاج الموسيقي والدرامي، والتلحين والغناء، وصولًا إلى التمثيل والإخراج.

وبدأت مسيرة هشام جمال الفنية بشكل لافت في عام 2010 عندما أسس شركة الإنتاج الموسيقي الخاصة به "روزناما ريكوردز"، وهو لم يتجاوز الـ 16 عامًا، ليُصبح بذلك أصغر منتج موسيقي على مستوى العالم العربي في ذلك الوقت، لتكون أول أعمال شركته هي إنتاج أغنية "فيسبوكي" الشهيرة للفنان أحمد مكي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

وتوسع نجاح "روزناما" بدخولها عالم الإنتاج الدرامي، وكان لهشام جمال دور محوري في تقديم الفنانة دنيا سمير غانم في أول ألبوماتها الغنائية عام 2013، ثم إنتاج مسلسلاتها الناجحة مثل "لهفة"، "نيللي وشريهان"، “في اللا لا لاند”، و"بدل الحدوتة 3".

تجربة هشام جمال في عالم الفن من غناء لتلحين لتمثل

في عام 2014، خاض هشام جمال تجربة الغناء من خلال تأسيسه فرقة "بوي باند" الموسيقية، والتي كان أحد أعضائها، كما شارك هشام في تلحين تترات وأغاني العديد من الأعمال التي أنتجها، كما أنتج أغنيتين للمطربة أنغام هما "أنا ساندة عليك" و"أجمل مكان".

وبعد ظهوره كضيف شرف في مسلسلات دنيا سمير غانم، خاض هشام جمال أول بطولة مطلقة له في عالم التمثيل من خلال مسلسل "في بيتنا روبوت" بجزأيه، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركه في البطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف.

وسجل هشام جمال حضوره في مجالات أخرى، حيث شارك بفكرة مسلسلي "لهفة" و"في اللا لا لاند"، كما أخرج تترات وأغاني مسلسل "بدل الحدوتة 3".

يُعد إعلان "ارسم قلب"، الخاص بمؤسسة مجدي يعقوب، من أبرز بصمات هشام جمال. فقد قام بإنتاجه وإخراجه بالمجان، وجمع فيه نخبة من نجوم المجتمع والفن والرياضة، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، وحقق الإعلان نجاحًا مدويًا وتأثيرًا كبيرًا.

ارتباط هشام جمال بالفنانة ليلى أحمد زاهر

ارتبط هشام جمال بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، التي شاركته بطولة مسلسل "في بيتنا روبوت". وبعد فترة من الشائعات والنفي، أعلنا خطوبتهما رسميًا في يناير 2024، تبعها عقد قرانهما في حفل ضخم في أبريل 2025. يُشار إلى أن هشام جمال يفضل إبقاء حياته العائلية بعيدًا عن الأضواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.