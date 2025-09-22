الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشوارع المنصورة لإعادة الانضباط

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في شوارع المنصورة، فيتو

أجري اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة بعدد من شوارع مدينة المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات، والتأكد من سير الأعمال بشكل يومي بما يحقق رضا المواطنين.

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بشوارع المنصورة

وجه " المحافظ " خلال جولته بشارع الجمهورية، لرئيس حي غرب المنصورة بضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية، مع التركيز على الشوارع الفرعية، مشددًا على أن المواطن من حقه أن يعيش في بيئة نظيفة وحضارية تليق باسم مدينة المنصورة.

 

 

لن نتهاون في إعادة الانضباط للشوارع

وأكد "مرزوق" على أهمية رفع جميع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وعدم السماح بأي تعديات تعيق حركة المواطنين أو المرور، قائلًا: "لن نتهاون في إعادة الانضباط للشوارع، ولن أسمح بعودة الإشغالات مرة أخرى".

 

جميع الشوارع ملك للمواطنين

وشدد " المحافظ " خلال جولته علي أن أي محاولات لغلق الشوارع الفرعية من قبل بعض المواطنين سيتم التعامل معها فورًا، مؤكدًا أن جميع الشوارع ملك للمواطنين، وأي شارع مغلق سيتم فتحه وإعادته لاستخدامه الطبيعي بشكل فوري.

 

 

خدمة المواطن والارتقاء بمستوى المعيشة هو الهدف الأول للدولة

كما أكد "مرزوق"  أن الجولات المفاجئة ستتواصل بجميع المراكز والمدن للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشددًا  أن خدمة المواطن والارتقاء بمستوى المعيشة هو الهدف الأول للدولة وأجهزتها التنفيذية.

اعمال النظافة اليومية الجولات المفاجئة اعادة الانضباط الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تكثيف اعمال النظافة رئيس حي غرب المنصورة شارع الجمهورية رئيس حى غرب مدينة المنصورة محافظ الدقهلية

