تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، بكين تصدر تحذيرا عاجلا للأمم المتحدة

حذرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة من القيام بأى محاولات لزعزعة منصب بكين القانونى فى الأمم المتحدة طبقا للقرار رقم 2758 الذى يجسد مبدأ الصين الواحدة.

لا توجد إلا صين واحدة في العالم

وشددت الخارجية الصينية، حسبما نقلت قناة (سي جي تي إن) الصينية الناطقة باللغة العربية: "إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 يؤكد بشكل رسمي وكامل مبدأ الصين الواحدة".

وأوضحت الخارجية الصينية، في ورقة حددت فيها موقفها من القرار الأممي، أن هذا القرار يجدد التأكيد أيضا على المعنى الجوهري لهذا المبدأ على أنه لا توجد إلا صين واحدة في العالم، وأن منطقة تايوان هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كاملة.

تحدي النظام الدولي

وأضافت أن تحدي القرار رقم 2758 يعني تحدي النظام الدولي وسلطة الأمم المتحدة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإن أي محاولة لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء مآلها الفشل الذريع.

وأشارت الخارجية الصينية إلى أن عرقلة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية المتواصلة كانت العائق الأساسي أمام جهود الصين لاستعادة منصبها القانوني في الأمم المتحدة، حيث سعت هذه الدول في السابق إلى خلق "صينين" داخل الامم المتحدة عبر مسودتي قرارين آخرين، لكن تلك المساعي قوبلت بالرفض الساحق.

وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت في وقت سابق، أن مسألة تايوان هي شأن داخلي صيني خالص وكيفية حلها هي مسألة تخص الشعب الصيني وحده، وأن الصين مستعدة للسعي نحو أمل تحقيق إعادة التوحيد السلمي بكل إخلاص وجهد لكنها لن تسمح أبدا لأي شخص أو قوة بفصل تايوان عن الصين بأي شكل من الأشكال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.