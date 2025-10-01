الأربعاء 01 أكتوبر 2025
تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، بكين تصدر تحذيرا عاجلا للأمم المتحدة

وزير الخارجية الصينى
وزير الخارجية الصينى وانج يى، فيتو

حذرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة من القيام بأى محاولات لزعزعة منصب بكين القانونى فى الأمم المتحدة طبقا للقرار رقم 2758 الذى يجسد مبدأ الصين الواحدة.

لا توجد إلا صين واحدة في العالم

وشددت الخارجية الصينية، حسبما نقلت قناة (سي جي تي إن) الصينية الناطقة باللغة العربية: "إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 يؤكد بشكل رسمي وكامل مبدأ الصين الواحدة".

وأوضحت الخارجية الصينية، في ورقة حددت فيها موقفها من القرار الأممي، أن هذا القرار يجدد التأكيد أيضا على المعنى الجوهري لهذا المبدأ على أنه لا توجد إلا صين واحدة في العالم، وأن منطقة تايوان هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كاملة.

 تحدي النظام الدولي

وأضافت أن تحدي القرار رقم 2758 يعني تحدي النظام الدولي وسلطة الأمم المتحدة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإن أي محاولة لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء مآلها الفشل الذريع.
وأشارت الخارجية الصينية إلى أن عرقلة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية المتواصلة كانت العائق الأساسي أمام جهود الصين لاستعادة منصبها القانوني في الأمم المتحدة، حيث سعت هذه الدول في السابق إلى خلق "صينين" داخل الامم المتحدة عبر مسودتي قرارين آخرين، لكن تلك المساعي قوبلت بالرفض الساحق.

وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت في وقت سابق، أن مسألة تايوان هي شأن داخلي صيني خالص وكيفية حلها هي مسألة تخص الشعب الصيني وحده، وأن الصين مستعدة للسعي نحو أمل تحقيق إعادة التوحيد السلمي بكل إخلاص وجهد لكنها لن تسمح أبدا لأي شخص أو قوة بفصل تايوان عن الصين بأي شكل من الأشكال.

