محافظ أسوان يحظر عمل عمال النظافة بالأماكن المفتوحة خلال فترة الظهيرة (صور)

وجه، اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المسئولين بتنفيذ المهام والتكليفات الخاصة بأعمال النظافة العامة والتشجير وصيانة المرافق العامة خلال الفترة المسائية على أن يتم تنفيذ أعمال الطوارئ عند الأعطال فى الضرورة القصوى خلال فترة الظهيرة وذلك تحسبًا لعدم إصابة العاملين فى هذه القطاعات بضربات الشمس.

الإجراءات الإنسانية السريعة

يأتى ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإنسانية السريعة التى اتخذتها المحافظة لمواجهة تداعيات الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد خلال يومى الخميس وبعد غد الجمعة.

وكلف محافظ أسوان بحظر عمل عمال النظافة والحدائق والمرافق العامة والمشروعات القائمة والجارية خلال فترة الظهيرة فى الأماكن المفتوحة، وخاصة من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الرابعة عصرًا، مع اقتصارها على الأعمال المكتبية وذلك لحين انتهاء الموجة الحارة، وحفاظًا على حياتهم وسلامتهم، وتقديرًا من المجتمع لدورهم.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال برفع حالة الطوارئ فى المستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف لسرعة التعامل مع أى حالات تتعرض للإصابة بضربات الشمس والأمراض الموسمية، وكذلك رفع درجة الاستعداد فى المرافق العامة، وخاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب للتعامل مع أى بلاغات والتدخل السريع لحل أى مشاكل بها.

