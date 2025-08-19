"الدمغة والموازين" تضبط مخالفات في محطات بنزين وتهريب دقيق للسوق السوداء

شنت مديرية التموين بالشرقية، بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين وإدارة تموين الحسينية، حملة رقابية مكبرة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبرئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، أبرزها:

المحضر رقم (18285) جنح استيلاء وبيع بالسوق السوداء لعشر شكاير دقيق بلدي مدعم.

المحضر رقم (18280) جنح كشط وشطب بسجل 21 بترول لتوكيل بترومين.

المحضر رقم (18281) جنح كشط وشطب بسجل 21 بترول لمحطة التعاون بالحسينية.

المحضر رقم (18279) جنح كشط وشطب واستخدام مزيل بسجل 21 بترول بمحطة مصر للبترول.

المحضر رقم (18284) جنح كشط وشطب بسجل 21 بترول بمحطة مصر للبترول.

المحضر رقم (18282) جنح عدم ممارسة النشاط ضد محطة التعاون.

المحضر رقم (18283) جنح عدم ممارسة النشاط والامتناع عن تقديم السجلات ضد محطة توتال.

كما قام مهندسو مصلحة الدمغ والموازين بتشميع (9) طلمبات بنزين وسولار، بعد ضبط تلاعب في رصاص الطلمبات، وحرروا محاضر إثبات حالة خاصة بالمصلحة.

وأكدت مديرية التموين بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الوقود، حفاظًا على حقوق المواطنين.

