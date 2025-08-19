الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"الدمغة والموازين" تضبط مخالفات في محطات بنزين وتهريب دقيق للسوق السوداء

مخالفات في محطات
مخالفات في محطات بترول، فيتو
ads

شنت مديرية التموين بالشرقية، بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين وإدارة تموين الحسينية، حملة رقابية مكبرة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبرئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، أبرزها:

المحضر رقم (18285) جنح استيلاء وبيع بالسوق السوداء لعشر شكاير دقيق بلدي مدعم.

المحضر رقم (18280) جنح كشط وشطب بسجل 21 بترول لتوكيل بترومين.

المحضر رقم (18281) جنح كشط وشطب بسجل 21 بترول لمحطة التعاون بالحسينية.

المحضر رقم (18279) جنح كشط وشطب واستخدام مزيل بسجل 21 بترول بمحطة مصر للبترول.

المحضر رقم (18284) جنح كشط وشطب بسجل 21 بترول بمحطة مصر للبترول.

المحضر رقم (18282) جنح عدم ممارسة النشاط ضد محطة التعاون.

المحضر رقم (18283) جنح عدم ممارسة النشاط والامتناع عن تقديم السجلات ضد محطة توتال.

كما قام مهندسو مصلحة الدمغ والموازين بتشميع (9) طلمبات بنزين وسولار، بعد ضبط تلاعب في رصاص الطلمبات، وحرروا محاضر إثبات حالة خاصة بالمصلحة.

وأكدت مديرية التموين بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الوقود، حفاظًا على حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحملات الرقابية الحسينية وكيل وزارة التموين المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

بعد مبادرة تخفيضات 15 سلعة، التموين تعلن حجم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس

مساعدا وزير التموين في جولة مفاجئة بأسواق الفيوم

الأكثر قراءة

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

مصادر: سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر رسميا

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads