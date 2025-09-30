الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
محافظات

سكرتير عام الدقهلية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بميت غمر

السكرتير العام في
السكرتير العام في محافظة ميت غمر، فيتو

قام اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم بجولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة ميت غمر، لمتابعة الأداء داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومراجعة سير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وملف تقنين أملاك الدولة.

 

السكرتير العام في جولة بميت غمر 

جاء ذلك بمشاركة المهندس ماهر أبو المجد مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، والمهندسة ريهام عبد الشافي مديرة المكتب الفني للمحافظ، والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة.

 

توفير بيئة انتظار لائقة ولافتات إرشادية توضح خطوات كل خدمة

 

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام منظومة استقبال الطلبات وآليات ميكنة الخدمات داخل المركز التكنولوجي، ومدى الالتزام بزمن أداء الخدمة، وإدارة قوائم الانتظار، وجودة الرد على استفسارات المواطنين، كما تفقد سجلات المتابعة اليومية ونِسَب إنجاز المعاملات، وتوفير بيئة انتظار لائقة ولافتات إرشادية توضح خطوات كل خدمة.

 

ميكنة كل ما يمكن ميكنته لضمان خدمة سريعة

وأكد اللواء طارق مرزوق أن توجيهاته واضحة لرؤساء المراكز والمدن بـتسهيل الإجراءات، وميكنة كل ما يمكن ميكنته لضمان خدمة سريعة ومحترمة للمواطن، مع متابعة أسبوعية لمؤشرات الأداء (زمن إنجاز المعاملة - نسبة الارتداد - معدّل الشكاوى والاستجابة).

 

مصلحة المواطن أولًا

وفيما يخص ملف التصالح، شدّد "المحافظ" على ضرورة الالتزام بالقانون، والتواصل المباشر مع المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة دون تعطيل، مؤكدا "لا مجال لتأخير غير مبرر أو دوران في حلقات إجرائي مشددا مصلحة المواطن أولًا ".

 

ملف أملاك الدولة يقع ضمن أولويات العمل التنفيذي لحماية المال العام

وأوضح "مرزوق" أن ملف تقنين أملاك الدولة يقع ضمن أولويات العمل التنفيذي لحماية المال العام، موجّهًا بتكثيف التنسيق بين الوحدات المحلية ومنظومة تقنين أملاك وإدارة الأملاك والشئون القانونية بالمحافظة، ومديرية المساحة، لسرعة حصر الملفات، واستيفاء المستندات، وتقدير مقابل التقنين، وتوقيع العقود لمن تنطبق عليهم الشروط، مع إزالة أي معوقات تظهر فورًا.

التصالح على مخالفات البناء التواصل المباشر مع المواطنين الإلتزام بالقانون السكرتير العام لمحافظة الدقهلية التنسيق بين الوحدات المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين المستندات المطلوبة جولة تفقدية مفاجئة داخل المركز التكنولوجى طارق مرزوق مركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية ملف التصالح على مخالفات البناء

الجريدة الرسمية
