تطوير المناطق غير المؤهلة بمدينة بلقاس في الدقهلية بتكلفة 132 مليون جنيه

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات المعنية، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

تطوير المناطق غير المخططة ومنطقة نادي المعلمين بمدينة بلقاس بتكلفة 132 مليون جنيه

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بمنطقة نادي المعلمين ببلقاس بتكلفة 2 مليون جنيه، وتطوير المناطق غير المخططة ببلقاس بتمويل من صندوق التنمية الحضرية بتكلفة إجمالية تبلغ 130 مليون جنيه، ويشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية والخطة الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال.

من جانبها، أوضحت المهندسة نهاد البلتاجي مدير إدارة التنمية الحضرية، أن أعمال التطوير تشمل أعمال بنية تحتية( صرف صحي- مياه شرب)، وطرق ( انترلوك/ رصف )، وأعمال إنارة وحنفيات حريق، وذلك بتمويل صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، ومن جهتها أشارت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أن أعمال رصف منطقة نادي المعلمين ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2026، إلى جانب أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمدينة تبعا لصندوق التنمية الحضرية.

