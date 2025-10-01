المبعوث الرئاسي الكوري يشيد بإمكانيات مصر الاقتصادية: أرض جيدة للتعاون وصناعة المستقبل

أكد المبعوث الرئاسي الكوري بارك بوم-كي خلال زيارته للقاهرة، أن كوريا ومصر شريكان متكاملان، مشيدًا بالإمكانات الاقتصادية لمصر ورؤية الإصلاح التي تتبناها.

وأوضح أن الحكومة الكورية والشركات الكورية تنظر إلى مصر كأرض جديدة للفرص، معبّرًا عن ثقته بأن البلدين سيصنعان معًا نموًا مشتركًا في المستقبل.

وتتبادل كل من كوريا ومصر المحادثات لتعزيز التبادل بين كبار مسئولي وقادة قطاع الأعمال من أجل دفع التعاون الاقتصادي قدمًا.

وتناقش الطرفان حول مواصلة تعميق المناقشات للوصول إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPA) باعتبارها إطارًا مؤسسيًا لتعزيز التجارة والاستثمار كما التزم البلدان بتعميق المناقشات بشأن اتفاقية التجارة الحرة كإطار مؤسسي لتعزيز التجارة والاستثمار.



وجاءت هذه المناقشات خلال "مؤتمر الشراكة والتعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر" الذي استضافته سفارة جمهورية كوريا في مصر بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA).

الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية

وقد نُظم هذا الحدث بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لاستعراض إنجازات التعاون الماضية ورسم رؤية عملية للتعاون المستقبلي.

ومن جانبه، أفاد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في كلمته الرئيسية، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد نما بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024-2025، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والإنعاش الصناعي. وسلط الضوء على جهود الحكومة لتوسيع الصادرات، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب.

كما أكد أن كوريا شريك استراتيجي رئيسي في هذه العملية، وأعرب عن أمله في أن يواصل البلدان العمل بشكل وثيق كشركاء اقتصاديين في السنوات القادمة.

وقد افتُتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من السفير الكوري في مصر كيم يونغ-هيون، تلاها جلستان من المناقشات المتعمقة. ففي الجلسة الأولى، قدّم ممثلون عن رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA)، وجهاز التمثيل التجاري المصري (ECS)، والمعهد الكوري لتطوير التكنولوجيا (KIAT)، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) عروضًا حول إنجازات العقود الثلاثة الماضية والتحديات المستقبلية. أما الجلسة الثانية، التي ترأسها السفير المصري السابق في كوريا ومساعد وزير الخارجية السابق للشئون الاسيوية الدكتور هاني سليم، فقد شارك فيها ممثلون من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، ومصلحة الجمارك المصرية (ECA)، واتحاد الصناعات المصرية (FEI)، ومجلس الأعمال الكوري–المصري، وشركة سامسونغ إلكترونيكس مصر، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، حيث تناقشوا حول استراتيجيات تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام. بما في ذلك توسيع التبادلات على المستوى الرفيع والأعمال التجارية والنهوض بمناقشات اتفاقية التجارة الحرة.

