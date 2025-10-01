الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المبعوث الرئاسي الكوري يشيد بإمكانيات مصر الاقتصادية: أرض جيدة للتعاون وصناعة المستقبل

مؤتمر كوريا الجنوبية
مؤتمر كوريا الجنوبية في القاهرة، فيتو

أكد المبعوث الرئاسي الكوري بارك بوم-كي خلال زيارته للقاهرة، أن كوريا ومصر شريكان متكاملان، مشيدًا بالإمكانات الاقتصادية لمصر ورؤية الإصلاح التي تتبناها.

وأوضح أن الحكومة الكورية والشركات الكورية تنظر إلى مصر كأرض جديدة للفرص، معبّرًا عن ثقته بأن البلدين سيصنعان معًا نموًا مشتركًا في المستقبل.

وتتبادل كل من كوريا ومصر المحادثات لتعزيز التبادل بين كبار مسئولي وقادة قطاع الأعمال من أجل دفع التعاون الاقتصادي قدمًا.

وتناقش الطرفان حول مواصلة تعميق المناقشات للوصول إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPA) باعتبارها إطارًا مؤسسيًا لتعزيز التجارة والاستثمار كما التزم البلدان بتعميق المناقشات بشأن اتفاقية التجارة الحرة كإطار مؤسسي لتعزيز التجارة والاستثمار.


وجاءت هذه المناقشات خلال "مؤتمر الشراكة والتعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر" الذي استضافته سفارة جمهورية كوريا في مصر بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA).

الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية 

وقد نُظم هذا الحدث بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لاستعراض إنجازات التعاون الماضية ورسم رؤية عملية للتعاون المستقبلي.

ومن جانبه، أفاد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في كلمته الرئيسية، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد نما بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024-2025، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والإنعاش الصناعي. وسلط الضوء على جهود الحكومة لتوسيع الصادرات، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب. 

كما أكد أن كوريا شريك استراتيجي رئيسي في هذه العملية، وأعرب عن أمله في أن يواصل البلدان العمل بشكل وثيق كشركاء اقتصاديين في السنوات القادمة.
 وقد افتُتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من السفير الكوري في مصر كيم يونغ-هيون، تلاها جلستان من المناقشات المتعمقة. ففي الجلسة الأولى، قدّم ممثلون عن رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA)، وجهاز التمثيل التجاري المصري (ECS)، والمعهد الكوري لتطوير التكنولوجيا (KIAT)، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) عروضًا حول إنجازات العقود الثلاثة الماضية والتحديات المستقبلية. أما الجلسة الثانية، التي ترأسها السفير المصري السابق في كوريا ومساعد وزير الخارجية السابق للشئون الاسيوية الدكتور هاني سليم، فقد شارك فيها ممثلون من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، ومصلحة الجمارك المصرية (ECA)، واتحاد الصناعات المصرية (FEI)، ومجلس الأعمال الكوري–المصري، وشركة سامسونغ إلكترونيكس مصر، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، حيث تناقشوا حول استراتيجيات تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام. بما في ذلك توسيع التبادلات على المستوى الرفيع والأعمال التجارية والنهوض بمناقشات اتفاقية التجارة الحرة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاقية التجارة الحرة الحكومة الكورية سفارة جمهورية كوريا في مصر سفارة جمهورية كوريا وزير المالية المصري جمهورية كوريا

مواد متعلقة

السيسي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية (صور)

تفاصيل لقاء السيسي والمبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

"المركزي" يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد نصر أكتوبر

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

أخبار مصر: كارثة وشيكة بالسودان بسبب سد النهضة، إضراب لاعبي الزمالك، الأهلي يفاوض زيدان، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، الموعد والقناة الناقلة

قفزة في أسعار الذهب بعد الإعلان عن الإغلاق الحكومي بأمريكا

حوار نادر لأمين الهنيدي ينتقد الريحاني ويروي قصة "حكشة الحانوتي" الحقيقي التي جسدها في مسرحيته

خدمات

المزيد

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads