رغم معارضة المجر، الاتحاد الأوروبي يسعى لتعديل قواعده لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

اقترح الاتحاد الأوروبي تعديل قواعده الخاصة للالتفاف على اعتراض رئيس الوزراء لبدء المفاوضات الفنية لانضمام أوكرانيا ومولدوفا، رغم معارضة المجر التي تستخدم حق النقض.

واقترحت المفوضية الأوروبية تعديل القواعد للالتفاف على فيتو المجر، حيث من المقرر أن قادة الاتحاد سيناقشون القضية في اجتماع بكوبنهاجن، بينما تأمل أوكرانيا ومولدوفا في المضي قدمًا بالإصلاحات والمواءمة التشريعية تمهيدًا للانضمام.

قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون انضمام أوكرانيا ومولد فا خلال اجتماعهم في كوبنهاجن

وتشير الصحيفة إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون هذه المسألة خلال اجتماعهم في كوبنهاجن اليوم الأربعاء.

المجر لا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد

وقبيل قمة الاتحاد الأوروبي، صرح أوربان بأنه لا يمكن لأي قرار بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي أن يكون ملزمًا قانونيًا، لأن المجر لا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، وأن مثل هذا القرار يتطلب موافقة بالإجماع.

وقدمت كييف طلب العضوية في عام 2022، بعد أسابيع من الغزو الروسي، وتبعتها مولدوفا المجاورة، وبدأت الدولتان رسميًا محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن المجر اعترضت منذ ذلك الحين على الخطوات التالية، والتي تتطلب قرارات بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27 لفتح ما يُعرف بـ"الفصول التفاوضية" رسميًا، بهدف مواءمة تشريعات الدولتين مع قواعد الاتحاد الأوروبي في مجالات تشمل الطاقة والمنافسة وسيادة القانون.

